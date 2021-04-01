طريقة عمل الفايش في المنزل بأبسط الخطوات

يعتبر الفايش ، من أهم المخبوزات في الوطن العربي وخاصة في مصر، ويحب الأطفال تناوله بكثرة خاصة في الصباح مع كوب من الشاي، ويمكن تناوله أيضاً مع العسل، أو الشوكولاتة، أو المربى، أو الكريمة، وطريقة تحضيره ليست سهل كالخبز البلدي ولكن تتطلب وقت وجهد أكبر في عمله، ويمكن عمله بأكثر من طريقة، ويحتوي هذا النوع من المخبوزات على العديد من العناصر الغذائية لاحتوائه على مكونات مفيدة للجسم بشكل كبير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الفايش في المنزل بأبسط الطرق والخطوات. مكونات عمل الفايش مكونات عمل الفايش يحتوي هذا النوع من الكعك على العديد من المكونات التي توجد في كل منزل وهى كما يلي:- نصف كيلو جرام دقيق منخول جيداَ. عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فوريّة. نصف ملعقة كبيرة ملح. 2 ملعقة صغيرة سمنة. 2 ملعقة صغيرة سكر. 4 ملاعق صغيرة حليب مجفّف. ماء حسب حاجة العجين. 2 ملعقة صغيرة كركم. 2 ملعقة صغيرة محلب مطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير الفايش في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:- نقوم بوضع الخميرة في كمية صغيرة من الماء، ونقوم بخلطها جيداً.

نقوم بوضع الملح، والدقيق، والحليب المجفف، والسكر، والمحلب المطحون، والكركم، والخميرة المذابة، والسمنة، في وعاءٍ كبير، ثمّ نضع الماء حسب حاجة العجين، ونعجنهم جيداً، وإذا كانت العجينة تحتاج إلى الماء نضيف لها على عدة مرات وعدم وضع الماء مرة واحدة.

نقوم بتغطية العجين، ونتركه يتخمر لمدّة 30 دقيقة، ثمّ نقوم بفرد العجين، ونقسمه إلى نصفين متساويين.

نقوم بفرد القسم الأول، ونطرد الهواء الذي يحتوي عليه العجين منه حتى يصبح هشاً وخفيفاً عند فرده وتشكيله على الرول.

نقوم بوضع العجين على صاج ونضعه في الفرن دون أن نوقدها، ثمّ نقوم بوضع وعاء تحت الصاج يحتوي على ماءٍ ساخن بدرجة حرارة 30 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة، أو حتى يخمر، ويتضاعف حجمه.

نضع الصاج بالفرن على درجة حرارة 150 مئوية لمدّة 45 دقيقة.

نقوم بإخراج الفايش من الفرن، ونتركه حتى يبرد، ويفضل تركه مدة يوم كامل.

من الفرن، ونتركه حتى يبرد، ويفضل تركه مدة يوم كامل. نقطعه على شكل شرائح ثم نضعه في الصاج.

نقوم بوضع الصاج مرة أخرى في الفرن على درجة حرارة 130 مئوية، ونتركه حتى يتحمر ويتحمص جيداً. فوائد الفايش يحتوي على العديد من الفوائد للجسم وهى كما يلي:- يساعد في الوقاية من الالتهابات. يعمل على إزالة السموم من الجسم. يساعد على الوقاية من مرض الزهايمر. عروض ماكدونالدز السعودية أبريل 2021 لفترة محدودة

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