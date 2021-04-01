طريقة عمل معقودة البطاطس بالجبن ب3 مكونات وبكل سهولة وبألذ الوصفات صحية وشهية جدا

معقودة البطاطس بالجبن ، تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مبتكرة وصحية واقتصادية ولذيذة وشهية في نفس الوقت تصلح لوجبة العشاء، من أجل تقديم طعام صحي وشهي لأفراد أسرتها يمد الجسم بالطاقة. لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل معقودة البطاطس، وهي من الوجبات الخفيفة التي تصلح لوجبة العشاء، واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، والتي تحظى بإقبال الكثير، وذلك لاحتوائها على البطاطس المفضل والمحبب لدى الجميع. وتتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية كالبروتينات والكربوهيدرات والدهون، على الرغم من بساطة مكوناتها. كما تتميز بفائدتها الصحية، وبساطة مكوناتها، وبسهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وغير مكلفة أيضا، ومتوفرة في كل بيت. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات معقودة البطاطس بالجبن وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي وصحي لم تجربوه من قبل وبأقل تكلفة.

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مكونات معقودة البطاطس بالجبن

تتكون معقودة البطاطس بالجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

6 حبات بطاطس.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

رشة كركم.

رشة ثوم بودر.

جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير معقودة البطاطس بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نقوم بغسل البطاطس جيدا، ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ماء مغلي والبطاطس، وعندما تستوي البطاطس نرفع الحلة من على النار.

ثم نصفي البطاطس من الماء، ونقوم بتقشيره، ثم نضع البطاطس في وعاء عميق ونهرسه جيدا وهو سخن.

ثم نضيف إلى البطاطس المهروس الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم والثوم البودر والدقيق ونخلطهم جيدا حتى يصبح الخليط متجانس.

ثم نقوم بعمل كرات من البطاطس المهروسة باستخدام ملعقة مجوفة.

ثم نقوم بعمل تجويف في الكرات، ثم نقوم بحشوها بالجبنة الموزاريلا.

ثم نغلق الكرات جيدا بإحكام من جميع الجوانب، ونكورها مرة ثانية على شكل قرص دائري.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت ونتركه يسخن.

وعندما يسخن الزيت نقلي فيه معقودة البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تتحمر.

ثم نرفع معقودة البطاطس من على النار على مناديل مطبخ لكي يمتص الزيت.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم معقودة البطاطس ساخنة في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.