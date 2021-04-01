طريقة عمل فطيرة الدجاج والمشروم للشيف منال العالم مع الموزاريلا اللذيذ

طريقة عمل فطيرة الدجاج والمشروم ، واحدة من أشهى طرق عمل فطائر الدجاج، خاصة إذا ما كانت قطع الدجاج غارقة في الموزاريلا السائلة، كلما سحبت قضمة اكتشفت المزيد منها، وهي واحدة من طرق عمل المشروم بالدجاج، خاصة لبعض النساء اللاتي تسألن، كيف استخدم المشروم في الاكل، وهو يسمى بأكثر من اسم منها الفطر أو عيش الغراب، يباع طازجًا في محلات السوبر ماركت والأسواق، ويدخل في تحضير العديد من الوصفات، منها وصفات نباتية بالمشروم، والبعض الآخر مثل المعجنات والفطائر، وتلك الوصفة يمكنك استخدامها مثل؛ طريقة عمل اكلات دايت سريعة بالمشروم، فهي مناسبة جدًا لهذا الأمر، وهي واحدة من أشهر وصفات الشيف منال العالم، مثل طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، وطريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالزبدة وبدون الزبدة للشيف منال العالم، فكل وصفاتها خفيفة وسهلة التحضير ولا تستغرق الكثير من الوقت، بل ومغذية أيضًا مثل طريقة عمل فطيرة الدجاج والمشروم. كيف استخدم المشروم في الاكل كيلو من صدور الدجاج المقطعة.

2 علبة من المشروم الجاهز (أو أحضري نصف كيلو من المشروم الطازج).

حبة بصل كبيرة مفرومة.

جبنة موزاريلا (يمكنك تجربة طريقة عمل جبنة موزاريلا في المنزل ، لسهولة الاستخدام وتقنين النفقات).

، لسهولة الاستخدام وتقنين النفقات). رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من بهار الشاورما.

ملعقة صغيرة من البابريكا. العجينة القطنية منال العالم كيلو طحين منخول جيدًا.

¼ كوب من الزيت.

3 ملاعق حليب بودر (مثل حليب النيدو على سبيل المثال، هناك أنواع أفضل ولكنه الأشهر، فاستخدمي ما يناسبك).

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب وربع مياه فاترة للعجن (الكمية حسب الاحتياج).

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

صفار حبة بيض واحدة.

سمسم وحبة البركة للتزيين. طريقة عمل فطائر دجاج مع مشروم وموتزوريلا ابدئي أولًا بتحضير عجينة الفطير، أحضري وعاء عميق، وضعي به كل المكونات الجافة معًا، حسب نصائح الشيف منال العالم، ثم قومي بوضعها في العجّان، وأضيفي إليهم الحليب والمياه، واخلطيهم لمدة ربع الساعة. سوف تحصلين في النهاية، على عجينة قطنية ناعمة وطرية، اتركيها في مكان مظلم لمدة ساعة، حتى تختمر ويتزايد حجمها. ابدئي في تجهيز حشو فطيرة الدجاج، أثناء اختمار العجين، أحضري مقلاة عميقة، وضعي بها القليل من الزيت، ثم ابدئي في وضع البصل والمشروم، وحركيهما جيدًا حتى يتحول لونهما إلى ذهبي جميل. أضيفي الدجاج إلى البصل والمشروم، ثم ضعي عليهم البهارات والتوابل المذكورة بالمكونات بالأعلى. وغطيهم حتى تنضج قطع الدجاج جيدًا، على نار هادئة. أحضري عجينة الفطير القطنية، وقومي بكمل كرات منها، ثم افرديها وضعي بها حشو الدجاج والموزاريلا. قومي بلف العجين حول الحشو، حتى لا يسقط الحشو خارجًا أثناء الخبز. أحضري صينية الخبز، وضعي بها فطائر الدجاج بالمشروم والمزاريلا، وأدخليها إلى الفرن الساخن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. أخرجي الفطائر من الفرن عندما تنضج تمامًا، وقدميها لأفراد أسرتك. عروض كنتاكي السعودية 2021 وآخر التخفيضات على الوجبات السريعة والمشروبات

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