طريقة عمل مافن البيض بالجبنة بطريقة سهلة

مافن البيض بالجبنة وصفة رائعة على وجبة الإفطار محضرة من البيض والجبنة في طبق رائع يوضع موصلة جانبية بجانب أطباق الطعام الأخرى، يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في العشاء، ولتتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير تابعونا في هذا المقال.

طريقة عمل مافن البيض بالجبنة

يتم تحضير مالت البيض بالجبنة بإضافة عدة مكونات لها فوائد صحية معا ً، وهذه المكونات هي:

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الجبنة الفيتا قليلة الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الحبق المفروم.

نصف ثمرة من الفلفل الأحمر الحار.

كوب من الحليب قليل الدسم.

بيضتان متوسطة الحجم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملح بحسب الرغبة.

فلفل أسود بحسب الرغبة.

طريقة تحضير مافن البيض بالجبنة

من خلال الخطوات التالية تستطيعون تحضير مافن البيض بالجبنة من المكونات السابقة:

نسخن الفرن على درجة حرارة مرتفعة 210 درجة مئوية، قم نرش صينية مافن بقليل من الزيت النباتي.

في وعاء نضع كل من الدقيق، الجبن الفيتا، الفلفل الأحمر الحار والحبق ونقلبهم معا ً ليكون خليط واحد.

في الوعاء الثاني نسكب الحليب ونضيف إليه كل من الزيت النباتي والبيض.

نضيف كل من الملح والفلفل الأسود لإعطاء النكهة ونخلطهم معا ً حتى تتجانس جميع المكونات.

نبدأ في إضافة مكونات الوعاء الثاني “خليط الحليب” على مكونات الوعاء الثاني “خليط الدقيق” ونقلبهم معا ً لنحصل على مزيج متجانس.

نوزع المزيج السابق في صينية المافن ونخبزها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتتحول إلى اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، بعد ذلك يمكنكم تقديم طبق مافن البيض بالجبنة على مائدة الطعام

يمكنكم إضافة مافن البيض بالجبنة بجانب الخبز الساخن، وإضافة الكاتشب أو المايونيز.