طريقة عمل صينية الحلبة في البيت على الطريقة الفلسطينية

طريقة عمل صينية الحلبة هي إحدى طرق تحضير الحلويات اللذيذة ذات الطعم المختلف، حيث يتم تحضير حلوى من الحلبة مع مكونات أخرى مثل المكسرات والبيكينج بودر من خلال خطوات بسيطة نتحدث عنها في هذا الموضوع. طريقة عمل صينية الحلبة طريقة عمل صينية الحلبة أولاً المكونات: كوب كبير من الدقيق.

ثلاثة أكواب متوسطة من السميد الخشن.

نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب كامل من زيت الزيتون.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة كبيرة شمر.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة من السمسم. مكونات التزيين: أنصاف من الصنوبر أو اللوز.

ملعقتان من الحلبة المنقوعة في الماء مدة ساعة ثم تم غليها.

قطر ثقيل القوام وبارد. طريقة عمل صينية الحلبة في الفرن طريقة عمل صينية الحلبة في الفرن بعد ذلك لتحضير حلوى صينية الحلبة بطريقة رائعة من المكونات السابقة يمكن اتباع الخطوات التالية: نضع كل من الدقيق، البيكينج بودر، السميد، زيت الزيتون والسكر في وعاء.

نضيف عليه كل من حبة البركة، السمسم، الشمر، الخميرة والحلبة واليانسون ونقلب المكونات بشكل جيد.

للحصول على مزيج ثقيل القوام نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

في صينية مخصصة نسكب خليط الخلية والمكونات السابقة ثقيل القوام.

نقطع الخليط بالشكل الذي نريده، وتزين الوجه باللوز المقطع، ونتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تختمر لمدة ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة ليصبح ساخن قبل إدخال الصينية به لتحميرها.

ندخل الصينية إلى الفرن المحمي ونتركها حتى تنضج الخليط ويحمر وجه الصينية.

نخرج الصينية من الفرن، ونكون قد حضرنا القطر لنسكب عليها القطر البارد وهي ساخنة.

نترك صينية الحلبة جانباً حتى تصبح باردة وبعد ذلك يتم تقطيع الحلبة مرة أخرى ثم يتم تقديمها للجميع. قسط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع تمويلك الشخصي لدى بنك البلاد

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