تعرفي على طريقة عمل البلوبيف في البيت؛ فهو أحد أنواع اللحوم المصنعة الذي يتم تحضيره بإضافة مكونات إلى اللحمة مثل البصل والطماطم في وصفة يتم تحضيرها بطريقة سهلة، لأن معظم الأشخاص يتخوفون من شراء اللحوم المصنعة من المحلات التجارية يمكنهم إعدادها بأنفسهم في البين حتى تكون صحية أكثر ويتم إعدادها في بيئة نظيفة ومضمونة.

طريقة عمل البلوبيف في البيت

أولاً المكونات:

يجب تجهيز مكونات تحضير البلوبيف في البيت قبل البدء في خطوات تحضيره، وهذه المكونات تأتي كما يلي:

كيلو لحمة قطع.

ربع كيلو من الدهن.

ملعقة كبيرة من السماق.

ورق لورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

كوب من فول الصويا.

ملعقة صغيرة من لون الطعام أحمر.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر.

كوب من الماء.

نصف كوب من الملح.

نصف كوب من الخل.

نصف ثمرة من البنجر المبشور.

رشة فلفل أسود.

خطوات عمل البلوبيف في البيت

لتحضير البلوبيف في البيت مثل المحلات يحب اتباع خطوات التحضير التالية التي يتبعها أفضل المطاعم عند تحضيره:

نخلط كل من الملح والخل والماء وورق اللورا والبنجر المبشور والخبهان والسماق.

نقطع الدهن ونضيفهم على المكونات السابقة.

نغسل اللحمة بشكل جيد على أن تكون مقطعة في شكل قطع ثم منبعها في هذا الخليط في الثلاجة لمدة أربع أيام.

نخرج اللحمة من هذا الخليط ثم نسلقها.

ننقع فول الصويا في ماء مضاف عليه لون الطعام أحمر وكذلك يمكن نقعه في ماء السلق للحمة.

نفرم فول الصويا مع اللحمة في الكبة، ونذيب الجيلاتين في ماء سلق اللحم.

نضيف الجيلاتين إلى خليط اللحمة مع الفول الصويا ونقلب.

بعد ذلك يوضع الخليط في علبة ثلاجة نظيفة ويحفظ في الثلاجة لحين الرغبة في تناوله.