وصفة الارز البخاري باللحم طبق فخم ودسم لجميع العزائم والأفراح

تعد وصفة الارز البخاري من أشهى الوصفات التي يمكنك طهى الأرز البسمتي بها حيث يحضر مع التوابل الخاصة ومدفون به قطع اللحم أو الدجاج الشهية، يمكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة لأفضل المناسبات كالأفراح والولائم وأيضاً سفرة فطور شهر رمضان المبارك فتابعينا لتعرفي طيف تحضيرين هذا الطبق بكل بساطة. وصفة الارز البخاري المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ماء ورد. وصفة الارز البخاري المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: المقادير اللازمة لسلق اللحم: خطوات وصفة الارز البخاري قومي بإذابة القليل من السمنة في طاسة على النار ثم أضيفي اللحم. قطعي البصل إلى شرائح ثم أضيفيها ببحم وقلبي. أضيفي بهارات اللحم وباقي توابل السلق وملح وفلفل وقلبي. أضيفي صلصة الطماطم والطماطم المبشورة إلى الخليط. قومي بتشويح الجزر المقطع شرائح في وعاء آخر ثم أضيفي ثلاث أرباع الكمية إلى اللحم وقلبي. أضيفي كمية من الماء المغلي واتركي اللحم ينضج على نار متوسطة. قومي بإضافة الأارز بد غسله ونقعه مدة ساعة. أضيفي المزيد من الماء لغمر الأرز وقلبي. اتركي الأرز ينضج وتشرب الماء. انقعي الزبيب في ماء الورد ثم حمصيه مع اللوز. يوضع الأزر باللحم في أطباق التقديم مع رش الزبيب واللوز المحمص على الوجه للتزيين. أرخص كيراتين طبيعي لفرد شعرك وتنعيمه وزيادة كثافته خطوات وصفة الارز البخاري

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