طريقة تحضير تشيكن بانيه في الفرن دون القلي في الزيت

يجب الجميع كبار وصغار وصفة تشيكن بانيه أو قطع دجاج البنيه بالتتبيلة المميزة والغلاف المقرمش والمقلية في الزيت ويحبون تناولها مع الارز أو المكرونة أو الخبز مع الكاتشب الصوصات المميزة، ولكن اليوم سنطلعك على طريقة يمكنك من خلالها تحضير هذا الطبق في الفرن دون الحاجة إلى القلى في الزيت مما يجعله طبق صحي لك ولأولادك فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق. تشيكن بانيه المقادير اللازمة لتحضير الطبق: دجاجة واحدة متوسطة الحجم.

كوب ونصف من البقسماط الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من المسطردة

ملعقتان صغير من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة ونصف من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من مسحوق الشطة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف. تشيكن بانيه المقادير اللازمة لتحضير الطبق: طريقة تحضير تشيكن بانيه: قومي بتنظيف الدجاج بالملح والخل والليمون ثم شطفها بالماء. قطعب الفراخ إلى أربع أجزاء ثم قومي بخليها من العظم والجلد. قطعي الدجاج إلى شرائح بانيه متوسطة السمك. أحضري طبق عميق ثم ضعي به كلاً من المايونيز والمسطردة معاً وقبي. في طبق آخر مسطح يوضع البقساط يضاف إليه التوابل مثل الملح والفلفل والبابريكا والشطة والزعتر والثوم البودر. قلبي المكونات معاً جيداً حتى تتشكل التتبيلة. أحضري قدع الدجاج البانيه ثم اغميسها في خليط المسطردة والمايزنيز حتى تتغلف. ضعيها في طبق البقسماط بالتوابل حتى يغلفها من كل الجهات. أحضري صينية الفرن وادهنيها بمسحة من الزبدة أو السمن البلدي الذائب. ضعي قطع الدجاج في الصينية ثم أدخليها لمده نصف ساعة حتى تنضج من تلك الجهه. أخرجيها واقلبيها على الجانب الآخر ثم أدخليها لتنضج من الجهه الأخرى. تقدم البانيه مع الكاتشب والخبز او المكرونة. أقوى عروض وتخفيضات بنده الموفرة 1442 وخصومات تصل إلى 70 ٪ طريقة تحضير تشيكن بانيه:

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