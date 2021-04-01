خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية، حيث ارتفع منذ صباح اليوم عمليات البحث عن كيفية التسجيل في موقع وزارة الصحة للحصول علي مصل covid 19 وذلك بعد أن أتاحه وزارة الصحة المصرية التسجيل في الموقع للاستفادة من المصل المضاد لهذا الوباء الذي ضرب البلاد منذ مطلع العام الماضي، فيما اكد وزير الصحة المصري الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة المصرية تمتلك اكثر من 1.6 مليون جرعة مضادة لهذا الوباء ومن المنتظر أن يصل خلال اليومين القادمين ما يزيد عن 400 ألف جرعة جديدة.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أن إجمالي من قاموا بالتسجيل في موقع وزارة الصحة حتي الآن ما يقارب من 600 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، ونوه علي قدرة وزارة الصحة علي توفير العدد المناسب من اللقاح ليكفي جميع الراغبين في التقديم.

أوضحت وزارة الصحة المصرية ألية تسجيل المواطنين المصريين بياناتهم في الموقع المخصص لاستقبال الراغبين في الحصول علي لقاح فيروس كورونا وجاء اهم الخطوات كالتالي:



الدخول علي موقع وزارة الصحة المصرية. الضغط علي “التسجيل لطلب اللقاح”. اختيار الفئة حيث ستجد أمامك ثلاث خيارات (العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات اخري). تسجيل البيانات المطلوبة كما هو مبين أمامك (تسجيل الاسم كما هو موجود بالبطاقة، اختيار الجنسية، تسجيل الرقم القومي، تسجيل تاريخ الميلاد). اختيار النوع. اختيار المحافظة والمركز أو القسم التابع لهم. الإجابة علي بعض التساؤلات الأخري. تسجيل البريد الإلكتروني. تسجيل رقم الهاتف. التحقق من الرمز المرئي. الضغط علي استكمال البيانات.

يجب علي التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح عبر رابط موقع وزارة الصحة ستحصل علي كود خاص بك يمكنك من خلاله متابعة رقم طلب الحصول علي المصل المضاد لهذا الوباء والحصول علي الجرعة المناسبة لك وفقا لحالتك الصحية والعمرية، الجدير بالذكر أن رقم الكود لا يمكن أن يتكرر لأكثر من شخص، أي لكل شخص رقم كود مخصص له.