أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل حذر منها الأطباء والمختصون، على الرغم من أن الزنجبيل أحد أشهر الأطعمة التي تدخل في العلاجات الشعبية والطبية ويستخلص منه عدد كبير من العناصر الكيميائية لإنتاج بعض الأدوية.

وعن تلك الأضرار جاءت في موقع "بولد سكاي" وهي..

أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل:

الإفراط في تناول الزنجبيل خطر على صحة مرضى الكلى، كما أنه يساهم في زيادة إفراز العصارة الصفراوية مما يعمل على تسريع تكوين حصوات المرارة.

يمنع على مرضى اضطرابات الدم تناول الزنجبيل فهو يسبب الإصابة بنزيف الدم ويتعارض مع أدوية تخثر الدم.

الإفراط في تناول الزنجبيل يسبب حكة وتهيج وانتفاخ في منطقة الشرج، ولا يناسب من يعانون من البواسير أو الإمساك، كما أنه يسبب الإسهال ويؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.

من أبرز أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل حدوث ارتجاع في المريء وألم في الصدر وحرقة.

ينصح لمن يعانون من التهابات في المفاصل بتجنب تناول الزنجبيل، فهو يفاقم الحالة.

الإفراط في تناول الزنجبيل له آثاراً جانبية مثل التهاب الغدة الدرقية، وقد يؤثر على معدلات الأيض ويتلف الأغشية المحيطة بهرمونات الغدة الدرقية ما يؤدي لحدوث تورم أو التهاب.

الزنجبيل غني بمركب "جينجيرول" الذي قد يؤثر على إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تثبيت الحالات النفسية، ما قد يتسبب في الشعور بأعراض الاكتئاب.

الجرعات الزائدة من الزنجبيل يسبب خفقاناً في القلب، خاصة إذا تناوله الشخص مع أدوية القلب.

شرب المشروبات المكونة من الزنجبيل يسبب تهيج في الفم.

الزنجبيل لا يناسب الأم الحامل كونه يساعد على حدوث تقلصات أو إجهاض وولادة مبكرة.

لا ينصح بالزنجبيل لمن يعانون من نحافة غير طبيعية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.