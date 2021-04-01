أبسط طريقة عمل عجينة القطايف في البيت أشهى حشوات للقطايف “حلوة وحادقة”

اليوم نتعلم مع بعض طريقة عمل عجينة القطايف في البيت خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهر بأطباق الحلويات العديدة وعلى رأسها القطايف والكنافة، البسبوسة بالزبادي، وكمان لن ننسى كيك الرواني بالسميد، تعتبر تلك الأطباق أشهر أطباق الحلويات الرمضانية التي تتعدد أشكلها وطرق صنعها، كما يمكن تقديم طبق القطايف بحشو حلو أو حادق، واليوم نتعلم مع بعض نعمل عجينة القطايف بطريقة سهلة وبسيطة في البيت، وذلك حتى نتجنب الخروج لشراءها من المحلات، وكمان نتعلم وصفات لحشواتها اللذيذة، يلا بينا نبدأ.

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت

مقادير عجينة القطايف في البيت

عجينة القطايف يمكن تحضيرها بالمنزل بدل من شراءها جاهزة، المهم نتابع المقادير وخطوات تحضيرها جيداً ويلا نسمي ونبدأ بالمقادير .

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

معلقة كبيرة لبن بودر

ملعقتين كبيرة من السكر.

ملعقة خميرة كبيرة.

4 أكواب من الماء الدافئ.

ذرة ملح.

نضع الأربعة أكواب الدقيق في وعاء تحضير عجينة القطايف.

نضيف معلقة الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر ومعلقة كبيرة من اللبن والبودر ويمكن زيادة اللبن البودر حسب حاجتك ونضيف ذرة من الملح.

يتم تقليب الخليط جيداً.

نضيف 4 أكواب من الماء للخليط ونقلب العجين جيدا.

ونصفي العجين بمصفه سلك حتى نتخلص من الدقيق الغير ذائب في العجين.

نغطى وعاء عجينة القطايف و نترك العجين المُصفي حتى يخمر لمدة ساعة تقريبا.

نقوم بضرب العجين مرة أخرى حتى نتخلص من فقاعات الهواء.

نحضر وعاء صب العجين ويمكن صناعته في البيت بزجاجة مياه فارغة، نقوم بثقب غطاء الزجاجة بثقب مناسب.

نضيف العجين في الزجاجة الفارغة بواسطة قمع مناسب.

نضع طاسة تسوية العجين على النار وندهنها بالزيت.

نبدأ بصب عجينة القطايف في الطاسة بالحجم الذي تفضليه.

نرفعها من طاسة التسوية ونتركها حتى تبرد.

حشوة القطايف بالمكسرات” لوز وبندق وعين جمل”

بالمكسرات” لوز وبندق وعين جمل” حشوة القطايف بالقشطة.

بالقشطة. حشوة القطايف بالكستر.

حشوة القطايف بكريمة النوتيلا.

بكريمة النوتيلا. حشوة القطايف بأنواع مختلفة من الجبن الكريمي.

بأنواع مختلفة من الجبن الكريمي. حشوة القطايف بالزبيب والسوداني وجوز الهند.

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزلأنواع حشو القطايف في البيت

بعد تجهيز الكمية المناسبة لكل أسرة من القطايف تأتي مرحلة الحشو، وهناك أنواع عديدة من الحشو الذي يمكن أن نستخدمه، ويمكن حشوها حلو أو حادق، بعد اختيار الحشو المناسب لكي نقوم بالحشو، ويوضع الحشو على وجه قطعة القطايف الغير ملاصق للطاسة، ونضغط على أطراف قطعة القطائف جيدا حتى يلتصق تماما، ويتم تجهيز وعاء التحمير.

نضع كمية مناسبة من زيت التحمير في الطاسة ونتركها حتى يسخن الزيت جيداً.

نضع القطايف بعد حشوها في زيت التحمير.

نقلب القطايف حتى تحمر من الوجهين.

نرفعها من الزيت.

نتركها حتى تبرد.

نضع القطايف الحلوة في الشربات المناسب، ونتركها قليلاً حتى تتشرب الشربات.

نرفها في طبق التقديم.

يمكن رشها بالمكسرات المجروشة.

وبكدة نكون عملنا أحلى طبق قطايف في البيت بأسهل طريقة، وذلك بدون الحاجة للخروج من المنزل، وكل عام وانتم بخير مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان المبارك، وبالهنا والشفا.