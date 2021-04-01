طريقة عمل البيتزا الإيطالية الهشة في البيت

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من الوجبات اللذيذة والتي يمكن صنعها بمكونات عديدة ومتنوعة، حيث أنها من الوجبات الترفيهية والتي يعشقها الكثير لطعمها الرائع، تابعوا معنا لنهاية المقال وسنعرض أفضل طريقة لعمل البيتزا بسهولة. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا مكونات عمل البيتزا: دقيق أبيض بمقدار نصف كيلو.

جبنة موتزريلا بمقدار نصف كيلو.

جبنة رومي مبشورة بمقدار كوب.

خميرة فورية بمقدار ملعقة حجم كبير.

زيت زيتون بمقدار ثلث كوب.

زيتون مقطع شرائح.

شرائح من الطماطم.

فلفل أخضر بارد مقطع قطع صغيرة.

لبن بودرة بمقدار خمس ملاعق حجم كبير.

رشة ملح.

سكر بمقدار ملعقة حجم كبير.

بصلة حجم متوسط.

عصير طماطم بمقدار ثلاث أكواب.

ملعقة حجم صغيرة من كلاً من ( زعتر، ثوم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسمر، ملح ) خطوات تحضير البيتزا في البداية نبدأ بتجهيز العجينة بوضع كمية الدقيق في وعاء ونضع عليها السكر والملح والخميرة واللبن البودرة ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نضع زيت الزيتون ونحضر ماء تكون دافئة فقط ونسكب منها القليل ونبدأ بالعجن ثم نسكب كميات قليلة من الماء حتى تتكون عجينة وتكون لينة.

يتم عجنها بعض الوقت ثم تغطى جيداً وتوضع بمكان دافيء حتى تختمر.

ولحين أن تختمر العجينة نبدأ بتجهيز صلصة البيتزا عن طريق تقطيع البصلة قطع صغيرة جداً، ثم يتم إحضار وعاء ويوضع به ملعقتين من الزيت ويوضع على النار.

ثم يضاف إليه البصل ويقلب حتى يصبح ذات لون أصفر، وبعدها يسكب عليه عصير الطماطم وبودرة البصل والثوم والزعتر والفلفل الأسمر وملعقة الملح ويقلب ويترك على نار متوسطة حتى يثقل قوام الطماطم.

وبعد أن تختمر عجينة البيتزا نشعل الفرن ونحضر الصواني الخاصة بالبيتزا وندهنها بالزيت ثم نأخذ قطع متوسطة الحجم من العجينة وذلك حسب حجم الصينية، وتفرد بالصينية وسمك العجينة يكون حسب رغبتك. ثم يتم استخدام الشوكة بالضغط على العجينة المفرودة بأكملها.

ثم نقوم بفرد طبقة من الصلصة ونرش القليل من الزيتون والطماطم والفلفل الأخضر، ثم نرش جبنة رومى موتزاريلا.

وبعدها ندخل الصينية الفرن في الوسط حتى تنضج، ثم نشغل الشواية لتحصل على لون ذهبي.

وتكرر نفس الخطوات حتى الانتهاء من كمية العجينة. بنك التنمية الاجتماعية أطلب قرض بقيمة 50 ألف ريال بدون فوائد 2021 خطوات تحضير البيتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البيتزا الإيطالية الهشة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.