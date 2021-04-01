طريقة عمل شاي كرك الهندي بلبن مُبخر بنكهات وفوائد عديدة “الهيل والزعفران والقرفة والحبهان”

اليوم نتعلم مع بعض طريقة عمل شاي كرك الهندي وفوائد شاي كرك بنكهات عديدة منها الهيل والزعفران والقرفة والحبهان، ويُعد شاي كرك للتنحيف والمحافظة على الوزن بدون زيادة، ويقدم شاي كرك بالحليب المُبخر، ويقدم بجانبة قطع البسبوسة بالزبادي أو كيك الرواني الشهي اللذيذ، حيث يمكنك اختيار النكهة التي تفضلها، وشاي الكرك أصوله هندية، وهو مشروب صحي يعمل على تهدئة الأعصاب والاسترخاء، وهو مشروب مُفضل في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية واليمن، وبدأ البعض يتناوله بمصر وبلاد الشام لمذاقه الطيب، وسنتعرف على طريقة عمل وإعداد شاي كرك بالبيت، بدلا من تناوله في المقاهي، وذلك حتى نتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

طريقة عمل شاي كرك

طريقة عمل شاي كرك في البيت من أسهل طرق إعداد المشروبات الساخنة، وذلك بتكلفة قليلة، اقل كثيرا من تناولة في الخارج بالمحلات والمقاهي، وكما شرحنا سابقا يمكن تخضيره بالنكهة التي ترغب بها، ومن أشهر النكهات شاي كرك بالقرنفل والحبهان والحليب المبخر.

معلقتين من شاي كرك.

كوب مياه كبير.

بعض فصوص الحبهان.

عود قرنفل.

سكر حسب الرغبة.

كوب صغير من الحليب المبخر.

بعض الزعفران.

شرائح جنزبيل.

نضع كوب المياه الكبير في وعاء إعداد الشاي.

نضع الوعاء على نار متوسطة.

نضع معلقتين الشاي على المياه في الوعاء ونضيف كمية من السكر حسب الرغبة ونقلبه جيدًا.

نضيف بعض فصوص الحبهان إلى الشاي والمياه ونقلبهم باستمرار.

نضيف لشاي كرك عود من القرنفل ونقلب الخليط جيدًا ونتركه حتى يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط.

يمكن إضافة ذر الورد الجاف ليعطي نكهة رائعة.

يمكن إضافة الجنزبيل لمزيد من النكهات اللذيذة.

نضع كوب الحليب المبخر على شاي كرك حتى يغلي.

نترك الخليط يمتزج سويًا ثم نقول بتصفيته.

نصب شاي الكرك في أكواب التقديم، ويُقدم ساخن.

المساعدة على فقدان الوزن.

تحفز تحليل الدهون.

تقليل السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم من الأطعمة.

تحسين صحة القلب.

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منشأ شاي كرك هو الهند، واشتهر في البادية والعديد من دول شبه الجزيرة العربية، لذلك حرصنا على عرض طريقة عمل شاي كرك بالطريقة السعودية، وهي شبيه لحد كبير بطريقة تحضيره الهندية،ويطلق عليه في اليمن “شاي عدني”.