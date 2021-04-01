كنافة حلواني بالمكسرات بكل اسراراها حلويات رمضان الشرقية عندنا وبس

طريقة كنافة الحلواني بالمكسرات حلويات رمضان الشرقية، من أشهر الحلويات التي تعد خصيصا في شعر رمضان الكريم وتصنع منذ القدم في شوارع مصر، حيث منظر عمل كنافة في الشوارع ومحلات الحلواني تشعرك بأجواء الشهر الكريم، ولكن ربات بيوت يكون لديها مخاوف من تحضير كنافة لأنها لا تكون مثل التي تباع في المحلات ولا تكون متماسكة، أو تخرج منها ناشفة وليست مقرمشة، ويرجع ذلك إلى وجود بعض الأسرار الهامة لصنع كنافة حلواني بالمكسرات التي جئنا لكم بها من داخل اكبر محلات الحلويات وسنطرحها لكم في السطور التالية فتابعونا معنا طريقة سهلة لصنع كنافة مكسرات بالعسل بأكثر من طريقة.

كيلو إلا ربع من كنافة طازجة. نصف كيلو من سمن بلدي أو ربع كيلو سمن مع ربع كيلو زبدة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. عدد 4 ملاعق كبيرة من قطر تسقية الكنافة. أو اثنين ملعقة كبيرة من عسل النحل لحشو كنافة ربع كيلو من مكسرات محمصة قبل تحضير. كوب من جوز هند مبشور ناعم. عدد اثنين ملعقة كبيرة من زبدة أو سمن بلدي. عدد اثنين ملعقة كبيرة من سكر بودرة الناعم. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من عسل نحل أو القطر.

مكونات كنافة الحلواني بالمكسرات

تخلط كل مكونات الحشو مع بعضها وتترك جانبا.

أولا عند شراء الكنافة توضع داخل كيس من نايلون وتدخل في فريزر لمدة أربع ساعات حتى تتجمد تماما.

ثم اخرجيها بعد مرور تلك المدة وافركيها حتى تكون مثل الرمل وتكون ناعمة أو طحنها بالكبة أو مطحنة ولابد من أن تكون كنافة مجمدة.

حتى يسهل فرمها أو فركها، ثم يوضع على كنافة مفرومة ثلاث ملاعق سكر وتمزج جيدا باليد ويوضع عليها القليل من السمن.

ثم يضع نصف كيلو السمنة في حلة على النار وتسخين تماما حتى تذوب وتسكب على الكنافة مع الحذر من السخونة.

قلبي السمنة مع الكنافة بالملعقة الخشبية وامزجيها جيدا باليد حتى تتشرب الكنافة كل السمن، ويضاف عليها أربع ملاعق القطر أو عسل نحل على حسب رغبتك.

وتخلط كل مكونات السابقة مع بعضها، ثم احضري صينية كنافة مقاس 30 سم، وتدهن جيدا بالسمن حتى لا تلتصق بها الكنافة.

يوضع نصف مقدار الكنافة في الصينية والضغط عليها جيدا ضغط خفيف، ووزعي عليها حشوه المكسرات وافرديها على كنافة ويوضع عليها طبقة ثانية من كنافة.

والضغط عليها بقوة من المنتصف والجوانب عن طريق ظهر ملعقة طعام كبيرة، ووضع عليها ملعقة من السمن على الوجه.

يسخن الفرن على حرارة عالية 180 مئوية، وتدخل صينية كنافة الفرن حتى يكون جوانبها ذهبية اللون، ثم يشغل الشواية لتسوية الوجه.

ثم تسقى الكنافة بحوالي 2 حول شربات أو القطر لابد أن يكون ثقيل حتى تتماسك قوام كنافة، وتغطى بعد تسقية الكنافة.

كما لابد أن تكون الكنافة ساخنة والقطر يكون بارد خارج من ثلاجة، نحتاج الكنافة حوالي نصف ساعة حتى تنضج تماما.

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خطوات وطريقة عمل كنافة حلواني بالمكسرات