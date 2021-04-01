كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد خلال 7 أيام فقط

أفضل كريم لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نقدمه إليكي عزيزتي بمكونات طبيعية متوفرة بداخل مطبخك، حيث تعانى بعض الفتيات من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء فى سن مبكر على الرغم من أن هذه الأشياء لا تظهر إلا مع التقدم فى العمر، لذا يبحثن دائماً عن أفضل كريم لشد البشرة وتبييضها والتخلص من التجاعيد بكل سهولة ويسر وبدون الحاجة إلى شراء مستحضرات تجميل باهظة الثمن، وقد لا تُجدى أي نفع، فالكريمات الطبيعية تعطي نتائج فعالة ومبهرة من خلال استخدامها بشكل مستمر وخلال أسبوع واحد سوف تشعرين بفرق كبير، هذا إلى جانب أنها تمنح البشرة التغذية والنضارة وتخلصها من البهتان.

أفضل كريم لشد الوجه

أفضل كريم لشد الوجه طبيعياً والتخلص من التجاعيد هو كريم الأرز الكوري، فهو مليء بالعناصر الغذائية التي تجعل البشرة موردة دائماً، وإليكم طريقة عمله فى البيت بخطوات سهلة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

2 كبسولة فيتامين e.

كريم شد الوجه الفوري

للحصول على شد فوري لبشرتك والتمتع ببشرة نضرة وخالية من التجاعيد تماماً أو الخطوط البيضاء عليكي استخدام هذا الكريم:

قومي بغسل ملعقتين من الأرز العادي” النوع المتوفر لديكي”.

أضيفي الأرز فى إناء على نار هادئة ومعه كوب من الماء، واتركي الخليط لكى يغلي وينضج الأرز، على أن يتبقى القليل من الماء معه.

اتركي الخليط جانباً حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك أضيفي الخليط فى الخلاط الكهربائي وقومي بخفقه حتى تحصلي على القوام الكريمي الأبيض والناعم والخالي تماماً من الكتل.

ثم أضيفي عليه كبسولتين من فيتامين e، وامزجي المكونات مرة أخرى.

أحضري عبوة محكمة الغلق وضعي بها الكريم وضعيه فى الثلاجة لحين الاستخدام.

قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك مرتين يومياً على أن يوضع مساء ويترك حتى الصباح بدون أن يغسل.

بعد مرور أول أسبوع من الاستخدام سوف تلاحظين اختفاء التجاعيد والخطوط البيضاء وشد الوجه بطريقة مثالية إلى جانب التخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء.

أفضل كريم للتخلص من التجاعيد

يمكنك أيضا عمل كريم مميز للتخلص من التجاعيد خلال أسبوع واحد من الاستخدام بمكونات متوفرة بداخل مطبخك، عليكي إحضار بياض بيضة واحدة، ومعه ملعقة من النشا، و3 ملاعق من ماء الورد، ثم قومي بمزج المكونات سويا حتى يصبح لديكي خليط ناعم ومتجانس وخالي من التكتلات، على بشرة نظيفة أضيفي الكريم وقومي بتوزيعه على الوجه بأكمله واتركيه لمدة ساعة يومياً، كرري الطريقة لمدة 7 أيام وسوف تلاحظين اختفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة بشكل نهائي.

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه

من خلال استخدام هذا الكريم الطبيعي سوف تستعدين نضارة بشرتك من جديد، كل ما عليك فعله هو إحضار ملعقة كبيرة من الفازلين، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، صفار بيضة واحدة، ملعقة من العسل، ويتم مزجهم سوياً للحصول على قوام كريمي، ثم الاحتفاظ به فى الثلاجة للاستخدام اليومي قبل النوم مباشرة ويغسل فى الصباح بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة، ثم الترطيب بالكريم المناسب.

كريم مبيض للوجه واليدين

يمكن عمل كريم مبيض للوجه واليدين من المكونات الطبيعية، عليكي سيدتي إحضار ملعقة من الزبادي ونصف ملعقة من النشا، وملعقة من عصير الليمون، ضعي هذا الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل، كرري الكريم مرة واحدة كل يوم صباحاً وبعد أسبوع واحد من الاستخدام سوف تحصلين على نتائج مبهرة.