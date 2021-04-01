طريقة عمل كنافة نابلسية بخطوات سهلة وبسيطة وطعم لذيذ في أقل وقت

بدخول شهر رمضان الكريم والعديد يبحث عن طريقة عمل الكنافة، الكنافة النابلسية من أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها جميع العرب في شهر رمضان الكريم، ونقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية بطريقة واضحة وسهلة جداً في التحضير لكي تقديمها في عزائم العائلات على الإفطار في شهر رمضان.

كنافة نابلسية

أيام قليلة ويأتي شهر رمضان الكريم شهر الخيرات والكرم والإحسان، شهر الروحانيات والعبادات من صلاة وصوم وقيام ليل ودعاء، ويتميز هذا الشهر الكريم بالتجمعات العائلية على الإفطار والسحور، وتبادل الأحاديث العائلية، ويكثر فيه العزائم وعمل الحلويات وخاصاً الحلويات الشرقية كالكنافة والقطائف والبسبوسة.

طريقة عمل الكنافة

تعرف الكثير من السيدات طرق عدة لعمل الكنافة كالكنافة السادة وكنافة بالمكسرات وكنافة بالقشدة وكنافة بالكريمة، لكن قليل الذي يعرف طريقة عمل الكنافة النابلسية، والكنافة النابلسية هي نوع من الحلويات الشرقية التي تشتهر بصناعتها مدينة نابلس الفلسطينية، ولها رواج كبير وتؤكل في بلاد الشام .

خطوات عمل الكنافة

1- قومى بتجميد الكنافة لكي يسهل فركها وجعلها ناعمة جدا.

2- في صنية متوسطة الحجم ضعي عدد اثنين ملعقة سمنة وتوزيعها في الصنية من جميع الجوانب.

3- ضعي الكنافة في طبق غويط وضعي فوقها من اثنين إلى أربع ملاعق زبدة وملون كنافة من العطار ليعطيها اللون الأحمر وافركيها جيداً حتى تمتزج بالزبدة واللون جيداً.

4- ضعي جزء منها في الصنية المدهونة بالسمن واضغطي عليه بكف يدك جيداً.

5- ضعي عدد ثلاث كوب جبن عكاوي أو أي جبن أخر غير مملح وبورق زبدة أضغطي على الجبن حتى يتساوى.

6- ضعي الجزء المتبقي من الكنافة الملونة على طبقة الجبن.

7- ضعي قليل من السمن على وجه الكنافة.

8- توضع في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

9- نخرجها من الفرن وتسقى بعسل بارد.