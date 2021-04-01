طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والبقع الداكنة في المنزل

يعتبر كريم النشا والليمون، من أفضل أنواع الكريمات لتفتيح وتوحيد لون البشرة، فهو من أكثر أنواع الكريمات التي تبحث عنها العرائس، فهو يعتبر مقشر طبيعي للجسم، فهو يحتوي علي مكونات طبيعية جداً، فهو يجعل البشرة أكثر نضارة و بياضاً، لذلك ننصح باستخدام هذا النوع لأنه يحتوي علي مكونات طبيعية وفعالا، فهو يعطي الجسم لمعان و رائحة في غاية الروعة، فهو من أروع وأحسن أنواع الكريمات الطبيعية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل النشا والليمون في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة

سوف نقدم لكم الأن من خلال هذا المقال مكونات عمله في المنزل بأبسط الطرق:-

2 من حبة الليمون.

كوب من الماء.

معلقتين كبار من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير كريم النشا والليمون وهي كالاتي:-

نقوم إحضار إناء ونضعه علي النار، ثم نقوم بتقطيع الليمون إلي قطع صغيرة جداً، ونضعهم في الإناء علي النار ونضع لهم كوب من الماء ونتركهم حتي الغليان. ثم نأخذهم ونضعهم في الكبة ونطحنهم جيداً، نقوم بوضعهم في طبق يمكن رفعه علي النار، ونضيف لهم النشا ونصف كوب من الماء، بعد كدة نبدأ نقلب في الوصفة جيداً. ثم نقوم برفعهم علي نار هادي مع التقليب المستمر، عشان نحصل علي قوام كريمي ممتاز، ثم يتم تنزيله من علي النار ونتركه حتي يبرد، ويتم تعبئته في علبة ويوضع في الثلاجة، ويأخذ منه كل يوم ويدهن علي الأماكن الداكنة، لمدة أسبوع علي الأقل للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا والليمون

سوف نقدم إليكم من هنا فوائده وهي كالاتي:-

توحيد لون البشرة. الحد من ظهور التجاعيد في الوجه. تبيض ونضارة البشرة. تفتيح المناطق الحساسة. منع ظهور الهالات السودة تحت العين.