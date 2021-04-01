طريقة عمل كيكة سهلة وسريعة بالخطوات بأقل التكاليف في وقت قليل وطعم لذيذ

عمل كيكة سهلة وسريعة كيك بيتي بطريقة سهلة جدا وخفيفة وبالطعم الذي تحبيه أنتي أو الأولاد، حيث يمكنك عملها بالشيكولاتة أو المنجو أو التوت أو الفراولة، ويمكن أيضاً أن يتعلمها البنات الصغار التي تقدم على دخول المطبخ وتريد أن تتعلم عمل حلوة سهلة وبخطوات بسيطة وطعمها سيعجب كل من يتذوقها.

كيكة سهلة وسريعة

يمكنك بمكونات سهلة متوفرة في كل مطبخ أن تصنعي كيك بيتي لذيذ لكي ولأسرتك سيعجب به كل من تذوقه، كما يمكنك صنعه بنكهات مختلفة كما يحلو لكى وللأولاد، سنقدم لكى المكونات التي ستستخدميها في صنع ألكيك وهي ( كوب سكر، كوب حليب، كوب إلا ربع زيت، عدد اثنين بيضة، كوب دقيق يصلح لجميع الأغراض وفانيليا ومعلقة كبيرة من البكنج بودر.

خطوات عمل الكيكة

يمكنك بكل سهولة عمل الكيكة باستخدام الخلاط المتواجد في المطبخ حيث يسهل عملية خلط المكونات ومزجها جيداً، ونقدم الطريقة والخطوات بالتفصيل لعمل كيكة بنكهات عدة بسهولة:

1- ضعي كوب الدقيق وعليه ضعي ملعقة البيكنج بودر في إناء واخلطيهم جيدا واتركيهم جانباً لإعداد الخليط.

2- ضعي في الخلاط كوب الحليب وكوب السكر واخلطيهم بشكل جيد حتى يذوب السكر بالحليب جيداً.

3- ضيفي النكهة التي تفضليها انتي وأولادك من خلال وضع كيس أيس كريم بودر بالنكهة التي تفضليها مانجو أو فراولة أو شيكولاتة لعمل كيك براونيز بيتي جميل ولذيذ.

4- بعد أضافه النكهة التي تحبيها ضعي كوب إلا ربع من الزيت وضعي كيس من الفانيليا واخلطي جيدا جداً.

5- قومي بفصل جزء (نصف كوب) من الخليط قبل وضع البيض حيث سيتم استخدامه في تزين وجه الكيك لإعطاء طعم جميل وضعيه جانباً.

6- ضعي على الخليط المتبقي بالخلاط البيض واخفقي جيدا مرة أخرى.

7- اسكبي الخليط على الدقيق وقومي بالخفق بمضرب البيض حتى يتكون معجون يسهل وضعه في إناء الكيك للطهي.

يتم تسخين الفرن قبل وضع الكيك ثم نخفض النار لتكون التسوية على نار هادئة جداً ونترك الكيك في الفرن دون فتح الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة، هذا الوقت كافي لتسوية الكيكة نفتح الفرن ونتأكد أنها استوت بوضع سكينة بها إذا خرجت دون عجين نتأكد أنها اكتملت تسويتها، نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، نقطعها ونضع فوقها الجزء الذي تركنها جانبا للتزين وليعطى طعم لذيذ للكيك.

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