طريقة عمل أم علي بالكرواسون في البيت بطريقة اقتصادية وسهلة في 10 دقائق

طريقة عمل أم علي بالكرواسون حلويات أم علي من الحلويات القديمة التقليدية التي تشتهر بكثرة بالأخص في جمهورية مصر العربية، وطريقة تحضيرها تختلف من ربة منزل لأخرى كما أن مكوناتها متوفرة في أي مطبخ ولذلك سنذكر لكم الآن خطوات تحضير أم علي بالكرواسون. طريقة عمل أم علي بالكرواسون والقرفة المكونات 5 قطع من الكرواسون.

1/4 كوب من الزبدة.

عدد 5 أكواب من الحليب السائل.

1/2 كوب من السكر.

كوب واحد من الكريمة السائلة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

1/4 كوب من جوز الهند.

1/2 كوب من الزبيب.

1/2 كوب من البندق المطحون.

1/2 كوب من الفول السوداني المطحون. طريقة التحضير يتم إحضار الكرواسون وتقطيعه إلى أربع قطع عرضية بشكل متساوي من ثم وضعها في صينية الخبز.

وضع البندق والزبيب والفول السوداني وجوز الهند فوق كمية الكرواسون.

يحضر وعاء عميق ويوضع فيه الحليب والسكر والزبدة والفانيلا والقرفة، ويوضع على النار ويقلب جيداً لكي يصل الحليب إلى درجة الغليان المطلوبة.

يصب الحليب فوق قطع الكرواسون ويترك بالجانب لمدة 7 دقائق على الأقل لكي يتشرب، ويصب من فوقه الكريمة.

تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتترك لكي يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

يتم إخراج الصينية من الفرن وتقدم ساخنة. طريقة التحضير يمكنك معرفة طريقة عمل الليزي كيك. طريقة تحضير أم علي بالكرواسون والحليب المقادير 8 قطع من الكرواسون.

حليب مكثف.

كريمة مخفوقة.

4 ملاعق من الماء.

3 ملاعق من الزبيب.

3 ملاعق من شرائح اللوز المحمص.

3 ملاعق من الفستق الحلبي.

جوز هند.

فانيلا سائلة. طريقة التحضير تقطيع الكرواسون ووضعه في صينية الخبز.

يتم وضع جوز الهند والفستق الحلبي واللوز فوق الكرواسون.

وضع الحليب المكثف والماء والفانيلا في وعاء عميق من ثم وضعه على إناء، لكي تغلي المكونات سوياً واستمري في التقليب لكي لا تلتصق في قاع القدر.

صب مزيح الحليب في صينية الخبز، وتركها بالجانب لمدة 5 دقائق على الأقل لكي يتشرب الكرواسون.

يزي وجه الصينية بالكريمة، ويتم إدخالها الفرن.

تقدم أم علي بالحليب المكثف بعد أن تنضح. طريقة لعب ببجي للمبتدئين وكيفية الحصول على أفضل 5 معدات إسعافات بلعبة PUBG طريقة التحضير

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