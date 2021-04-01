تعد السمنة من الأشياء التى تؤرق الكثيرين خاصة سمنة البطن، ويبحث الكثيرون عن طرق للتخلص من سمنة البطن، وتخسيس البطن فى قت وقت قصير، ومن خلال المقالة نقدم لكم تخسيس البطن فى أسبوع لن تصدق النتائج المذهلة .

اتباع عادات غذائية غير صحية، وتناول سكريات بشكل كبير، خاصة السكر الأبيض، والمخبوزات بالدقيق الأبيض . قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بشكل سليم، مما يؤدى إلى تخزين الدهون بشكل كبير خاصة فى منطقة البطن . تناول الكثير من الكربوهيدرات، والنشويات بشكل كبير وهذا يؤدى إلى الزيادة فى نسبة الدهون فى الجسم لعدم إخراجها من الجسم فى صورة طاقة، فيتم تخزينها فى الجسم ومن ثم زيادة وزن الجسم بشكل كبير . إهمال شرب الماء بشكل يومى، وتناول الكثير من الأملاح والمخللات ممايؤدى إلى تخزين الماء فى الجسم، وكثرة اللأملاح ومن ثم زيادة الوزن بسبب تخزين الماء .

أسباب زيادة منطقة البطن :طرق تخسيس البطن فى أسبوع لن تصدق النتائج المذهلة :

هناك العديد من طرق تخسيس البطن فى أسبوع، ونذكر أهمها فى السطور القادمة:

الإكثار من شرب كميات كبيرة من الماء بصورة مستمرة ودائمة، على الأقل تناول ثلاثة لتر من الماء يوميا أى مايعادل 8 أكواب من الماء . الامتناع عن تناول الحلويات والسكريات بشكل كبير، والبعد عن تناول السكر الأبيض واستبداله بالفاكهة السكر الطبيعى . الإقلال من تناول الكربوهيدرات، والنشويات خاصة الأرز الأبيض، والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، واستبداله بالخبز الأسمر، وتناول أطعمة صحية . الامتناع عن تناول المياه الغازية لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر الأبيض، ويدخل الجسم الكثير من السكريات ذات السعرات الحرارية العالية والتى تعطل عملية حرق الدهون . البعد بشكل كبير عن تناول المقليات، واستبدالها بالدهون الصحية الطبيعية . ممارسة العديد من تمارين البطن المختلفة، خاصة تمرين بلانك، والذى يساعد على شد عضلات البطن وتقويتها .