طريقة عمل البسبوسة الرمضانية الشهية بطريقة سهلة وبسيطة

تعد طريقة عمل البسبوسة من الأمور التي تبحث عنها السيدات باستمرار، فالبسبوسة تعتبر من أشهى الحلويات الرمضانية والتي ينتظرها الكثير وهي تعتبر من أسهل الطرق لإعداد الحلويات بالمنزل، ولا تحتاج ماكينة أو أي شغل شاق وإنما توفر لك الوقت والمال وبها تستطيعين تقديم الكثير من الفرحة وتوزعين البسمة وتدخلي السرور على قلب من يأكلها، كما أن مكوناتها بسيطة جداً ومن المتوقع أن تكون كافة الاحتياجات والمكونات داخل منزلك، أو قد تحتاجين إلى مكون أو أثنين من العطار أو الأسواق التجارية الشهيرة.

طريقة عمل البسبوسة الرمضانية

لعمل وصفة البسبوسة المكرملة ستحتاجين إلى السكر ودقيق البسبوسة أو دقيق السيمولينا، وأيضا بعض السمن والحليب والماء، وأنصحك بأن تقومي بتجربة هذه الوصفة الشهية التي ستنال إعجاب عائلتك وأطفالك بكل تأكيد.

واحد كيلو جرام من دقيق البسبوسة الخام ( بإمكانك إحضاره من العطار أو أي الأسواق التجارية الشهيرة) أحضري كوب من السكر الخشن (سكر سنترافيش) قومي بجلب كوب من جوز الهند المبشور الناعم(وتعتبر خطوة اختياريه) يمكنك إزالتها إن لم ترغبي بها أضيفي معلقة من الفانليا الجافة إلى الخليط نصف معلقة صغيرة من الملح نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودرة

طريقة عمل خليط البسبوسة

قومي بخلطهم في وعاء كبير حتي تتداخل جميع المكونات سويا، وبهذه الطريقة ستكونين قد أحضرتي الخليط الذي بإمكانك إستعماله في كل مرة.

طريقة التحضير

بعد أن احتفظتِ بالخليط السابق في علبة بلاستيكية محكمة الغلق أو برطمان زجاجي، تأكدي من عدم وصول الرطوبة إليه ثم قومي بمعايرة:

ثلاث أكواب من الخليط السابق ذكره

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة

ثلاث معالق من الزيت

ثلاث معالق من الماء

ثلاث معالق من السكر

كوب من اللبن الدافئ

ثلاث معالق كبيرة من العسل الأبيض أو عسل الجلوكوز

ولتحضير الشربات قومي باستخدام حوالي كوب ونصف من السكر وأضيفي إاليهم كوب ونصف من الماء وضعيهم على النار حتي الغليان ومن بعدها قومي بإخماد الشعلة وأضيفي لها معلقة من السمنة البلدي والتي ستضيف للبسبوسة لمعتها الخاصة.

تحضير البسبوسة الشهية

الخطوة الأولى

في وعاء يصلح للخفق أضيفي ثلاث أكواب من خليط البسبوسة المحضر سابقا.

الخطوة الثانية

في واحدة من الأواني الصالحة لكرملة السكر ضعي ثلاث معالق من السكر ثم أضيفي ثلاث معالق من الماء ولا تقومي بتحريك الآنية، واتركيها حتى تصل لمرحلة الكرملة، ومن ثم أضيفي لها نصف كوب من الحليب الدافئ وقلبي حتى تمام ذوبان السكر في الحليب ومن ثم قومي بإضافة الحليب المتبقي ومن ثم أضيفي لها ثلاث معالق من السمنة وثلاث معالق من الزيت.

قلبي الخليط جيدا وقومي بدهن صينية مقاس ثمانية وعشرون وأضيفي المحتوي من الخليط، وضعيها في الفرن، وعند نضوجها أضيفي لها الشربات الساخن وهي ساخنة أيضا وأستمتعي بأشهى مذاق للبسبوسة.