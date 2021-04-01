طريقة عمل المكرونة البشاميل ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة تحضير المكرونة البشاميل في المنزل، فهي من أفضل الوصفات والتي تستطيع أي سيدة فعلها وفي أي وقت وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة المكرونة البشاميل في المنزل وبخطوات سهلة. طريقة عمل المكرونة البشاميل المكونات 1/2 كيلو من المكرونة الأقلام.

1\2 كيلو من اللحم المفروم.

3 ملاعق من الملح.

ملعقة واحدة من البهارات المشكلة.

بصلة واحدة كبيرة.

1\2 كوب من الزيت.

1\4 ملعقة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

6 أكواب من اللبن.

2 مكعب ماجي.

ملعقة كبيرة من الدقيق. يمكنك أيضاً معرفة طريقة عمل أم علي الكرواسون من مقالتنا. طريقة التحضير يتم إحضار وعاء مناسب الحجم على نار هادئة من ثم وضع كمية مناسبة من الماء، والزيت والقليل من الملح.

تضاف المكرونة إلى الماء، ويتم سلقها جيداً من ثم تصفيتها.

يوضع الإناء على النار ويوضع به كمية قليلة من الزيت ويضاف البصل المفروم واستمري بالتقليب.

يوضع اللحم المفروم على البصل، ثم يوضع البهارات المشكلة مع الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة من الملح ويترك لكي ينضح، ثم يتم رفعه من على النار. طريقة التحضير طريقة عمل الليزي كيك. خطوات عمل صلصة البشاميل في وعاء مناسب يتم وضع القليل من الزيت، ويضاف على النار.

وبعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الدقيق، واستمري في التقليب من أجل أن يتحول لونه إلى اللون الأصفر.

يضاف اللبن على المزيج واستمري بالتقليب.

ومع التقليب المستمر يضاف الفلفل والملح ومكعبات ماجي.

يضاف السمنة، و استمري بالتقليب من أجل الحصول على القوام المرغوب به.

يتم إحضار قالب من الفرن ويوضع فيه البشاميل، من ثم وضع نصف كمية المكرونة وتضاف اللحمة المعصجة فوق المكرونة.

سيتبقى إليكِ نصف آخر من المكرونة فيتم وضعها، وبواقي البشاميل يتم وضعها على الوجه.

وفي النهاية يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركها لمدة ربع ساعة على الأقل لكي يتحمر وجهها. خطوات عمل صلصة البشاميل وفي النهاية نكون قدمنا لكم أفضل طريقة لعمل المكرونة البشاميل، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تقلي شعر حواجبك وطولي رموشك بحرق عود قرنفل لتكثيف الرموش والحواجب نتيجة مبهرة

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