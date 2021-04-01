أسهل طريقة لعمل صوص الكراميل المستخدم في الكيك والتورتات، وطريقة تحضيره سهلة حيث يعتمد علي السكر، وهو مكون متواجد في كل منزل، وهناك طرق كثيرة لعمل صوص الكراميل، ويمكن استخدام الماء أو اللبن في عمل الكراميل، والاستعانة بكريمة الخفق والقشدة لعمل الصوص، وهناك طريقة لعمل الكراميل باستخدام البيض، ويستخدم الكراميل في معظم الحلويات مثل قدرة قادر حيث تعتمد علي عمل طبقة من الكراميل، ويمكنه استخدامه في تزيين الكيك والتورتة. مكونات صوص الكراميل واحب كوب سكر ناعم

واحد كوب من الحليب السائل

ملعقة نشا صغيرة وتكون مذابة في ملعقتين من الحليب السائل

فانيلا سائلة وهل خاصة بالنكهة طريقة تحضير صوص الكراميل نحضر اناء نضع فيه كوب السكر ثم نقوم بكرملته علي النار حيث نضع الإناء علي نار هادية وبه السكر ولا نقوم بتقليبه أبدا حتي يتحول إلي لون ذهبي ويبدأ في الذوبان ثم نقوم بتقليبه بطريقة بسيطة حتي تتجانس حبيبات السكر معاَ وتذوب جميعها نشاهد بعدها أن السكر ذاب كله وأصبح لونه ذهبي نبدأ في هذا الوقت في إضافة الزبدة، وهي تجعل صوص الكراميل طعمه أحلي كما أنها تساعده أنه يجمد ونظل نقلبه حتي تتجانس الزبدة تماماً مع الكراميل ثم نضيف كوب من الحليب إلي الكراميل مع الاستمرار في التقليب حيث نلاحظ أن الكراميل أصبح كتل وهذا طبيعي وعليكم الاستمرار في التقليب حتي تنفك هذه الكتل نقوم بتحضير ملعقة نشا ونقوم بإذابتها في ملعقتين من الحليب السائل ثم نضيفهم للكراميل والنشا هنا مكون سحري سيجعل الكراميل مثل الجاهز نتركه قليلا علي النار مع التقليب المستمر حتي يصير قوام الكرامل اكثر تماسك بعد ذلك نتركه يبرد ونضعه في الثلاجة وسيصبح جاهز للاستخدام امساكية رمضان 1442 - 2021 في السعودية ومواقيت الصلاة مكونات صوص الكراميلطريقة تحضير صوص الكراميل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل صوص الكراميل ومكون سحري هو سر نجاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.