أسرار صبغ الشعر باللون الاصفر الذهبي اللامع وتغطية الشيب والشعر الابيض في دقائق

أسرار صبغ الشعر باللون الاصفر الذهبي اللامع وتغطية الشيب من ضمن الامور الاكثر اهمية هي أن تكون جميع النساء بالاهتمام بشعرها بشكل مستمر والاعتناء به واستخدام أفضل المنتجات التي تعطي شكل افضل وانسيابية، للشعر لذلك يبحث جميع النساء على طريقة لصبغات الشعر باللون الذهبي والتخلص من الشيب المبكر، والقضاء على الشعر الابيض وهذا ما يجعلهم أيضا ان يقوم باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من الشيب، والقضاء على الشعر الأبيض وبالإضافة إلى ذلك تتخلص ايضا من الصبغات الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي على الشعر. أسرار صبغ الشعر باللون الاصفر الذهبي اللامع وتغطية الشيب بابونج.

نصف كوب من قشور الرمان.

ثلاث ملاعق من الكركدية المطحون.

شاي أسود ملعقتين فقط.

ربع كوب من الحناء.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

نصف كوب من خل التفاح.

جزر مبشور. طريقة التّحضير: صبغ الشعر باللون الاشقر اولا يفضل أن نقوم بأخذ كمية من الجزر المبشور و نضعها في 2 لتر من المياه.

وننتظر ايضا لكي يتم تصفية جميع على المياه التي تتواجد بها.

ثم نأخذ كوب واحد من مياه جزر ونضعها على ثمرة البابونج.

ونقوم بطحن قشور الرمان بعد تركها لمدة يومين في أشعة الشمس.

ونضيف بعد ذلك الكركدية ثم نقوم بإضافة الشاي الأخضر والحناء.

بعد خلط هذه المكونات يفضل أيضا أن نقوم بوضع عصير الليمون وخل التفاح هذه الأعشاب.

يفضل أيضا أن نخلطهم جيدا ونتركه في الشمس لمدة عشر دقائق.

ثم بعد ذلك نضيف هذا المزيج على الشعر بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

ننتظر لمدة خمس ساعات ويفضل في هذا الوقت أن نقوم بتغطية الشعر جيدا.

قومي بغسل شعرك جيدا وسوف تلاحظين لون مميز. نصائح لصبغ الشّعر في المنزل اولا يفضل أن تختاري اللون المناسب لدي بشرتك لكي يعطيك تالق هائل عند استخدامه.

يفضل ايضا أن تقومى بغسل شعرك بعد الانتهاء من الوصفة الطبيعية باستخدام البلسم الطبيعي لانه سوف يعمل أيضا على ترطيب الشعر.

عزيزاتى لابد من ارتدائه بعد القفازات لعدم تعرض يديك إلى اللون التي تبدأ بصبغ شعرك به ولكي لا تتضرر.

استخدمي دائما عصير الليمون وخل التفاح في جميع الوصفات التي تقوم باستخدامها لصبغ الشعر لانها تعطي لمعان هائلة. جديد عروض بنده هذا الأسبوع على الأجهزة والأدوات المنزلية بخصومات رائعة

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