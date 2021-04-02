طريقة عمل الهريسة المصرية بالتفصيل مثل المحلات وبمكونات سهلة وبسيطة

الهريسة المصرية أو كيكة السميد بالزبادي تعتبر أحد أكثر وصفات البسبوسة انتشاراً، وهناك العديد من المحلات الشهيرة بإعدادها بطريقة مميزة، مثل هريسة احمد حسنين وهريسة أولاد رزق، تعتمد بسبوسة السميد في مكوناتها على السميد وجوز الهند والشربات،إنه مزيج من الماء والسكر يُغلى لمدة 10 دقائق ثم يُسكب على الهريسة وهي ساخنة، والنتيجة سبائك ذهبية لذيذة ورطبة.

الهريسة

لا توجد طريقة مثالية لصنعها، ولكن كل بلدة لها طريقتها الخاصة وطعمها المختلف، حيث تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على سبيل المثال، في سوريا وفلسطين يصنعون الوصفة بالزبادي وجوز الهند بينما في مصر يطلق عليهم اسم هريسة ويستخدم الماء فقط، تضيف بعض الأماكن الأخرى في الوطن العربي أيضًا البيض.

طريقة عمل الهريسة المصرية

مكونات

2 كوب سميد خشن.

1 كوب جوز هند.

1/2 كوب زبدة مذابة.

1 3 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

1 كوب زبادي.

1⁄3 كوب لوز كامل محمص أو مقشر للتزيين أو 1/3 فستق أو كاجو

للشربات

2 كوب سكر

1 1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة ماء الورد، ويمكن الاستغناء عنها.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

سخني الفرن مسبقًا إلى 200 درجة ، ثم ادهني الصينية بالزبدة أو الزيت واتركيها جانبًا.

اخلطي السميد مع جوز الهند والسكر وصودا الخبز والزبدة في وعاء كبير.

استخدم يديكِ لخلط الزبدة مع المكونات الأخرى حتى تمتزج جيدًا.

أضيفي الزبادي واستمري في الخلط بيديك حتى تمتزج تمامًا، يجب أن يكون المزيج سميكًا إلى حد ما ويسهل الضغط عليه باليدين (ليس رقيقًا مثل خليط الكيك)

يجب أن يكون خليط البسبوسة المصرية بسمك 1 بوصة تقريبًا، ثم قطعيها إلى الأشكال التي تريديها قبل إدخالها الفرن.

اخبزيها على حرارة 200 درجة، لمدة 30 دقيقة إلى 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي، إذا لم يكن هناك لون ذهبي على الوجه، قومي بتشغيل الشواية لمدة 1-2 دقيقة حتى يصبح الجزء العلوي ذهبي.

قطعي الهريسة المصرية مرة أخرى على طول الخطوط المقطعة مسبقًا واسكبي فوقه شرابًا باردًا وهو ساخن حتى يمكن امتصاصه بالكامل.

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خطوات عمل الهريسة بالتفصيل