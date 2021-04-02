وصفة خارقة لتبييض الوجه احصلي على بشرة كالأطفال بمكونين فقط

وصفة خارقة لتبييض الوجه هو ما تبحث عنه الفتيات، حيث تواجه الكثير منهن بشرة ذات لون غير متساوٍ، وتعاني من التصبغ أو البهتان، واليوم سنخبركِ بطريقة فعالة لكيف تبيضي وجهك بدون استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية، حيث أن ماسكات التفتيح المصنوعة منزليًا فعالة في حل مثل هذه المشاكل واستعادة توهج ونضارة البشرة، دون أن يكون لها تأثير سلبي.

وصفة خارقة لتبييض الوجه

دقيق الشوفان والزبادي هما المكونين الأفضل على الإطلاق لمنحك بشرة بيضاء ومشرقة، كما أن تلك الوصفة فعالة لحروق الشمس، حيث يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تبييض البشرة، ويغذي الشوفان البشرة ويقشرها، ويتركها ناعمة ومتألقة.

ماسك الشوفان والزبادي لتبييض الوجه

خذي 1/3 كوب دقيق الشوفان و 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم امزجيهم جيداً، وافردي القناع على الوجه بحركات تدليك دائرية، واشطيفه بالماء بعد 15 دقيقة، وللحصول على أفضل نتيجة من ماسك التفتيح كرريه يوميًا لمدة أسبوعين.

مهروس البابايا والموز

تغذي هذه المكونات البشرة وتمنحها فيتامينات ومعادن كما أنها تعمل أيضًا كماسك تفتيح قوي، قومي بهرس البابايا والموز جيداً، ثم أضيفي القليل من العسل، وزعي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهك.

صودا بالعسل للتفتيح السريع للبشرة

اخلطي العسل والزبادي ثم أضيفي رشة صغيرة صودا الخبز، وامزجي المكونات جيداً، ثم ضعي القناع لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه، ولابد أن تضعي مرطبًا على بشرتك، وهذه الوصفة غير مناسبة لصاحبات البشرة الحساسة، ويجب اختبارها أولاً خلف الأذن.

لكي تؤتي وصفة خارقة لتبييض الوجه نتائجها الفعالة يجب اختيار الماسك المناسب للبشرة وتقشيرها مرتين أسبوعياً بأي مقشر طبيعي من نخالة القمح أو من الشوفان أو السكر الخشن وزيت الزيتون، مع مراعاة عدم التعرض للشمس بعد تقشير البشرة نهائياً.