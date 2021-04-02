احسن كريم تفتيح وتبييض للعانة والابطين والبشرة بسرعة في 5 أيام سووف تلاحظين الفرق

احسن كريم تفتيح وتبييض للعانة والابطين والبشرة أشعة الشمس الفوق بنفسجية تعتبر من ضمن الأشياء الأكثر تضررا والتي تصيب البشرة وتعمل على اسمرارها وتعمل ايضا على اسمرار المناطق الحساسة، إذا كنا في المصايف لذا اصبح تحضير بعض الوصفات الطبيعية التي نستخدمها للبشرة هي أنسب الأشياء استخداما لأنها تعمل ايضا على تفتيح البشرة، وجميع المناطق الداكنة التي تتواجد في الجسم وسوف تندهش من النتيجة عند استخدام كريم تم تصنيعه من يديك بالإضافة إلى ذلك يعمل ايضا هذا الماسك على توحيد لون البشرة، لأنه مصنوع من بعض المواد الطبيعيه والزيوت المفيدة للبشره. احسن كريم تفتيح وتبييض للعانة والابطين والبشرة احسن كريم تفتيح وتبييض للعانة والابطين والبشرة 2 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من دقيق الحمص.

ملعقتين من الترمس المطحون

وملعقة من الحليب طريقة تحضير الكريم يمكنك عزيزتي أن تضع زبدة الشيا مع دقيق الحمص والترمس المطحون.

واخلطيهم جيدا ثم قومي باضافة الحليب.

بعد ذلك سوف يتكون لديك كريم رائع.

قومي بإضافته على بشرتك انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بازاله هذا الماسك أو الكريم من على بشرتك.

وسوف تجد أن البشرة أصبحت رطبة وناعمة ومع تكرار الوصفه تعمل علي التفتيح السريع.

زبدة الشيا تساعد ايضا على تفتيح البشرة .

زبدة الشيا من ضمن الأشياء التي تعمل أيضا على توحيد لون الجلد.

نتخلص من بعض الشوائب التي تتواجد في البشرة.

يقضي على الأماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم. كريم زبدة الكاكاو وجوز الهند ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

5 ملاعق الكاكاو.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز طريقة تحضير الكريم يمكنك عزيزتي أن تضعي زيت جوز الهند مع زبدة الكاكاو وعصير الليمون.

وباقي المكونات الاخرى كما يمكنك ايضا أن تقومي بخلط هذه المكونات جيدا.

ضعي هذه المكونات في وعاء محكم الغلق.

قومي بتطبيق هذا الماسك بشكل يومي على بشرتك قبل النوم مباشرة

.بعد ذلك قومي بالغسيل بشرتك في الصباح.

وسوف تندهشين من النتيجة المبهرة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد بها.

زبدة الكاكاو من ضمن الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة.

جوز الهند المعروف عنه أنه أمر طبيعي يعمل ايضا على التخلص من الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

هذا الماسك يعمل ايضا على تفتيح البشرة بسرعة فائقة. تسديد قروض للمتقاعدين مع الشروط والمستندات المطلوبة بالمملكة

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