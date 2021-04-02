الفراولة من الفواكه المميزة لدي الجميع بشكلها ولونها أولاً وكذلك المذاق اللذيذ الخاص بها يتم تقديمها بأكثر من طريقة حيث يمكن تناولها كما هي أو تحضيرها عصير فراولة وتدخل في تحضير الكثير من الحلويات وبسبب كثرة وجود الفراولة في تلك الفترة التي تعتبر موسم لازدهار الفراولة ظهرت كيك الفراولة والذي يعتبر من الأصناف المميزة المرغوبة لدى جميع الأشخاص خاصةً الأطفال بسبب تزيينها بقطع من الفراولة مما يجعلها مرغوبة كما أن تحضيرها يعتبر مميز في المناسبات ولا يعتبر شرائها من الخارج مضمون خاصةً في مثل هذه الأيام لذلك تتسائل ربات المنزل عن كيفية تحضيرها في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج لذلك نعرض لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيك الفراولة طريقة عمل كيك الفراولة المكونات: نصف كيلو جرام من الطحين.

علبة من الكريمة الجاهزة.

بيضة واحدة.

كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وأخرى من الفانيليا.

كمية متوسطة من قطع الفراولة مقطعة على هيئة شرائح.

رشة ملح. طريقة التحضير تحضير الخلاط الكهربائي ووضع شرائح الفراولة مع السكر وخلطهم. ثم تركهم جانباً، نبدأ بدمج كلاً من الطحين مع البيكنج باودر حتى يصبح الملمس خشن. ثم نخفق البيضة وإضافتها إلي الطحين. ثم اللبن ونخلط المكونات معاً للحصول على عجينة ذو قوام متماسك ومتجانس، دهن صينية صغيرة الحجم بالزيت ثم رشة دقيق ووضع العجينة بالصينية. ثم وضعها بالفرن بحيث يسبق تسخين الفرن أولاً. ثم ضبط مؤشر الحرارة على درجة 180 درجة ونتركها لمدة خمسه وعشرين دقيقة لينضم بشكل جيد. ثم خروجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نبدأ بتزيينها بالكريمة وقطع الفراولة حسب الرغبة وتقديمها للعائلة. طريقة التحضير ملحوظة: يمكنك تقسيم الكيك بعناية إلي جزئين لحشو الجزء الفاصل بالكريمة لإعطاء مذاق أفضل وأكثر شهية. التسجيل في الموقع الرسمي للهجرة الى كندا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الفراولة في الخلاط هشه جدا وبمكونات إقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.