طريقة عمل قطايف رمضان المقرمشة الذهبية بالعجينة السحرية احلى من الجاهزة

طريقة عمل قطايف رمضان المقرمشة من أطيب من الحلويات التي تعتبر أيضا هي من ضمن المأكولات الأكثر تناولا والتي تنتشر بشكل كبير عبر موائد الإفطار في شهر رمضان الكريم نقوم بتناولها بحشوات متنوعة ومختلفة، يوجد بعض الاشخاص التي يقوم بتناول القطايف بالمكسرات والعجوة ويمكنهم أيضا أن يقوموا بتناول الشوكولاتة، والجبنة لذا يمكنك عزيزتي القارئة أن تقومي بتحضير قطايف شهر رمضان داخل منزلك. مكونات قطايف رمضان المقرمشة كوب دقيق

خميرة فورية ملعقة.

لبن بودرة ملعقتين

بيكنج بودر

ماء

ملح تحضير عجينة القطايف نبدأ بتحضير قطايف رمضان بالخطوات ضعي الدقيق مع الحليب البودر.

ثم قومي باضافة البيكنج بودر والخميرة والماء واخلطيهم جيدا مع اضافة الملح.

يفضل ايضا نقوم بترك العجينة لكي تختمر تماما.

ثم نقوم بإضافتها في الطاسة عند استخدام الملعقة الصغيرة.

وعندما يخرج منها فقاقيع صغيرة نقوم بازالتها من الطاسة ونتركها حتى تبرد تماما.

ثم نبدا بوضع الحشوه التي نرغب فيها ونقوم بغلقها من جميع الاتجاهات.

و نبدأ بإضافتها في كمية وفيرة من الزيت الغزير. طريقة تحضير السيرب طريقة تحضير السيرب كوب ونصف من المياه.

2 كوب من السكر.

ملعقة من عصير الليمون

نضع السكر مع المياه ونقوم بتركهم على النار لمدة 10 دقائق.

مع وجود عصير الليمون

و ملعقة من السمن ملعقة من الفانيليا.

ونتركهم حتى الغليان.

ثم نقوم بازاله هذا المزيج ونضعه على القطايف. طريقة حشو القشطة حليب.

كريمة سائلة.

نشا.

سكر. طريقة التحضير يفضل أيضا أن نخلط جميع المكونات من الحليب والكريمة السائلة والنشا والسكر.

نخلط السكر والنشا والحليب المكثف او الكريمي.

ونبدأ بخلطهم جيدا .

ونتركهم على نار هادئة وعندما يحصل هذا المزيج على التماسك.

نقوم باضافة ملعقه من القشطه و نقلب هذا المزيج جيدا.

نبدأ بفرد القطايف و نقوم بوضع بها القشطة.

نقوم بغلقها من جميع الاتجاهات التي تتواجد في القطائف.

نتركها حتى انتهاء الكمية بهذه الطريقة.

نقوم بتحضير طاسة بها كمية وفيرة من الزيت نضع الخضار فى الزيت.

نتركه عندما تصبح باللون الذهبي و نقوم بوضعها فى الشربات البارد.

وبعد ذلك نقوم باخراجها من الشربات ونضع عليها المكسرات المجروشة و نتناولها أسهل طريقة عمل القطايف بالمكسرات في شهر رمضان المبارك في أقل وقت

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