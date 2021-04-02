طريقة عمل البطاطس المقلية والمقرمشة في الفرن سهلة وسريعة

يحتاج معظم الناس إلي تناول البطاطس في أي وقت من الأوقات، ويريدون تناولها بجميع أنواعها أو أصنافها المختلفة سواء كانت مسلوقة أو مقلية أو مشوية أو صينية مع اللحمة أو الفراخ، حيث أن البطاطس له مكانة مميزة وخاصة في معظم دول العالم نظرا لكثرة اصنافه وجمال طعمه، ومن أكثر الأشياء التي تجذب إليها الناس في البطاطس أن عند قليها أو شويها لابد أن تكون مقرمشة وهشة، لنضع لكم الطريقة في هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن

فالمرأة دائما تبحث عن الأكلات البسيطة والمميزة والتي توفر في الوقت والجهد، فهذا الشئ هو الذي يشغل اهتمام أي إمرأة فلا تجد أسهل ولا أسرع من البطاطس المقلية والمقرمشة، ولكن يتم قليها في الفرن فهذه الطريقة من الطرق السريعة والصحية في نفس الوقت، فقد لا تحتوي علي نقطة زيت وطريقتها تستغرق عدة دقائق فقط.

المكونات :

بطاطس.

زيت.

ملح وفلفل اسود.

كاري وثوم بودر وبابريكا.

كزبرة جافة ناعمة.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نقوم بغسل البطاطس بطريقة جيدة وتجفيفها باستخدام فوطة نظيفة، ثم يتم تقطيع البطاطس بالطول إلي نصفين ويتم تقطيع النصف منها إلي أربع أصابع.

نحضر صينية ونضع بها أصابع البطاطس.

نحضر طبق وبه ربع ملعقة من الكزبرة الجافة الناعمة والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم البودر والكاري، ثم نضيف كمية قليلة من الزيت حوالي ملعقتان كبيرتان فيتم خلطهم.

ثم نضع هذا الخليط علي أصابع البطاطس التي تكون في الصينية بحيث تكون قشرة البطاطس من جهة الأسفل.

نتركها داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتي يكون لونها ذهبي وعند خروجها من الفرن نضيف رشة من الملح.

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طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في الفرن