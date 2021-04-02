طريقة عمل سلطة الرنجة المشوية بالبصل والفلفل والطحينة مهروسة ومكعبات غنية بالأوميجا 3

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة والبصل من الموضوعات محل البحث المُكثف هذه الفترة، خاصة مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان الفضيل، وتعتبر وجبة الرجنة بالطحنية من الوجبات الشهيرة الخاصة بيوم شم النسيم، وبما أن يوم شم النسيم يتواكب ويتزامن مع منتصف شهر رمضان، فالكثير من المصريين والعرب يفضلون تناوله كوجبة قبل حلول شهر رمضان، كما يفضلها البعض تناولها في أول أيام عيد الفطر المبارك، واليوم سنشرح طريقة بسيطة لعمل سلطة الرجنة بالبصل والطحنية والفلفل الأخضر، يلا بينا نبدأ.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبصل والطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة سهلة جدًا ومغذية وخاصةً إذا تم أكلها بالبصل والطماطم والصحينة.

نصف كيلو رنجة.

1 طماطم مقطعة.

1 بصلة مقطعة.

ملعقتين طحينه.

2 ليمونه.

ثمرة فلفل حار.

ثمرة فلفل رومي.

1 ملعقة كمون صغيرة.

ملعقة شطه صغيرة.

زيت.

ملعقتين خل كبار.

نضع الفلفل الرومي والفلفل الحار في الخلاط، ونضيف إليه بصلة مُقطعة ويمكن إضافة بصلة خضراء.

يتم ضربهم في الخلاط.

يتم تقشير الرجنة ونخليها من الشوك، ولسهولة ذلك ممكن سلقها لمدة 5 دقائق في ماء معلي.

يتم تقطيع الرنجة إلى قطع صغيرة ووضعها مع خليط البصل والفلفل في الخلط وإعادة ضربها بالخلاط.

ثم يتم إضافة الطحنية بالخلاط مع الرجنة ومكونات السلطة السابقة.

نضيف القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون والخل ويضرب جميع ما سبق بالخلاط.

يتم غرفها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

نصف كيلو رنجة.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل أخضر (حسب الرغبة).

بصل أحمر (حسب الرغبة).

1 فلفل رومي.

1 ملعقة طحينه كبيرة.

خل.

زيت.

طحينه.

نقوم بتقطيع الفلفل والطماطم والبصل مكعبات صغيرة ونضع عليهم كمون وشطه.

نقوم بتقطيع الرجنة المخلية منزوعة الشوك إلى مكعبات.

نخلط الرنجة والخضروات سويًا ونقلبهم.

نضيف الطحنية على خليط سلطة الرنجة حتى يمتزج جيدًا.

بالهنا والشفا.

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وبهذا نكون قد قدمنا لكم اليوم أشهى وألذ أطباق الرنجة، كما يمكن تناول الرنجة بعد شويها، ويفضل الرنجة قليلة الملح، هذا وتعتبر الرنجة من الأسماك التي تحتوي على الأوميجا 3، هذا بجانب احتوائها على الأحماض الدهنية المفيدة.