طريقة عمل مقرمشات الذرة الصفراء المالحة مثل الجاهزة

مقرمشات الذرة الصفراء المالحة ، هي من ألذ أنواع المقرمشات التي يقبل عليها الكبار والصغار، وهى نوع من أنواع التسالي التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتحتوي على بعض البهارات التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها، وهى من البقوليات التي تمتلك العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم، وطعمها مختلف ومميز عن باقي أنواع المقرمشات الأخرى وقوامها هش وخفيف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الذرة الصفراء المالحة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات مقرمشات الذرة الصفراء المالحة مكونات مقرمشات الذرة الصفراء المالحة تتكون الوصفة من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- 2 كوب من الذرة الصفراء. كوب من الدقيق الأبيض. ملعقة من الكمون. ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة صغيرة من الشطة الحارة. ملعقة من الكركم. ملعقة صغيرة من البهارات التي تفضلينها. نصف كوب من دقيق الذرة. زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مقرمشات الذرة الصفراء المالحة مثل الجاهزة وهى كالتالي:- نقوم بنقع الذرة لمدة يوم كامل.

بعد ذلك نقوم بوضع الذرة على النار ونتركها حتى تغلي وتنضج نصف سوى.

نرفع القدر من على النار ونصفيه جيداً من الماء.

نقوم بوضع التوابل على الذرة ونخلطهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض، ودقيق الذرة، وملعقة النشا، ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بنخل الذرة من الدقيق ونتركها جانباً.

نحضر مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بوضع كمية من الذرة في المقلاة ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نرفع الذرة من الزيت ونصفيها تماماً من الزيت، ثم نضعها على ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت.

نقوم بوضع الذرة في طبق التسالي، ثم نقدمها بالهناء والشفاء. فوائد الذرة لجسم الانسان توجد بعض الفوائد الصحية التي تمتلكها الذرة وهى كما يلي:- تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعة والفيتامينات الضرورية لجسم الأنسان. غنية بعنصر البوتاسيوم وهو مفيد في علاج خفض ضغط الدم وتنظيمه. تقي من الجلطات الدماغية والسكتات القلبية وتسهل وصول الأكسجين للدم. تحتوي على فيتامين C الذي يحارب البكتيريا والجراثيم الموجودة في المعدة. يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحمي الجهاز الهضمي من التقلصات. تحمي الشعر من التساقط والتكسير وتزيل القشرة والحكة. تحافظ على صحة الجلد وتساعد على ترطيبه وتعطيه النضارة الكاملة. عروض العثيم لشهر رمضان خصومات حتي 70% بادر بالشراء الآن

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