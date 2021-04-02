دراسة: أضرار عدم تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام

كثيرة دوت الخليج العادات و الأمور الصحية التي لا نلقي لها بالاً ونتهاون في أدائها إلى أن لها تأثيرات صحية ضارة، ومن ذلك تنظيف الأسنان بعد كل وجبة، فكثير من الدراسات ربطت بين أمراض عدة سببها قلة نظافة الفم، وهاهي دراسة جديدة تؤمد ذلك وتضيف الآتي..

خطورة عدم تنظيف الأسنان:

أكدت دراسة طبية حديثة أن عدم تنظيف الأسنان ليوم واحد فقط يؤثر بشكل كبير على صحة الفم، الأمر الذي قد يستدعي تدخلا طبيا حال تكرار هذه العادة.

وقال بيتر فانستروم، وهو طبيب أسنان في أتلانتا: "تؤكد الدراسة الجديدة ما أوصت به جمعية طب الأسنان الأميركية والجمعية الأميركية لأمراض اللثة لسنوات" بشأن ضرورة المواظبة على تنظيف الأسنان بشكل يومي.

وأكد أن البكتريا السيئة يمكن أن تبدأ في مهاجمة اللثة في غضون 4 إلى 12 ساعة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، الأمر الذي يسبب التهابات فيها، ومن هنا ينصح بتنظيف الأسنان من ثلاث مرات إلى مرتين في اليوم.

والخبر السار هو أن الفضلات المتراكمة على الأسنان على مدار 24 ساعة في حال عدم غسلها يمكن إزالتها بسهولة بالفرشاة والخيط المناسبين.

أهمية تنظيف الأسنان:

تقول طبيبة تجميل أسنان في مدينة نيويورك سونيا كولي: عندما لا يتم تنظيف الفم بعد تناول الطعام فإن البكتيريا السيئة تتكاثر في الفم لساعات، وتتغذى على بقايا الطعام العالق في الأسنان، ثم تفرز البكتيريا الأحماض التي تعزز تسوس الأسنان، ويمكن أن تسبب أمراض اللثة إذا لم تنظف أسنانك بالفرشاة لفترة طويلة".

وفي حال عدم القدرة على تنظيف الفم بعد الوجبات إما لسفر أو عدم وجود فرشاة ومعجون لسبب معين، فينصح المختصون بالآتي:

استخدام الأصابع في فرك الأسنان ومن ثم غسلها بغسول الفم.

الابتعاد عن أكل السكريات والتركيز على الخضراوات، لأن الأولى تعلق بالأسنان بشكل أكبر بكثير من الثانية.

تناول بعض الجبن، لأنه يساعد الفم على إفراز اللعاب الذي يساعد بدوره على منع تسوس الأسنان.

مضغ العلكة الخالية من السكر دوت الخليج خيار آخر يساعد على زيادة إفراز اللعاب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.