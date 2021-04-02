رشيه على شعرك ساعة واحدة قبل غسله وصفة مضمونة لوقف تساقط الشعر بسرعة فائقة، وصفة اليوم مجربة ومضمونة 100 % لتمنح شعرك الكثافة والطول التي طالما تبحثين عنه كما أنها تمنحه لمعان وحيوية وترطيب هائل، ومن الإستخدام الأول ستلاحظ الفرق حيث أن وصفة اليوم تعمل على حل جميع مشاكل الشعر التي تبحث عنه كل سيدة عبر باقة من أهم مُختصي العناية بالبشرة والشعر في العالم العربي، وذلك بمكونات بسيطة في كل منزل وفي خلال دقائق يمكنك تحضير الوصفة لتظهر النتيجة على الفور.

رشيه على شعرك ساعة واحدة قبل غسله

نتناول اليوم وصفتان تبحث عنهم كل سيدة عربية بمكونات من داخل المطبخ، تمنح تلك الوصفات الشعر العلاج الكافي لتساقط الشعر وعلاج الصلع، كما تعمل على زيادة كثافة وطول الشعر بشكل سريع جداً وفعال، وتعتمد الوصفتان على مكون واحد وهو قشر الرمان الطازج.

قشور الرمان الطازج (حيث انه يقوى جذور الشعر كما أنه يعتبر علاج مثالي للصلع، وينمي الشعر بشكل طبيعي ويزيد من كثافته وذلك لانه غني بكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لذلك، كذلك فهو يمنع ظهور الشيب ويعالج مشكلة قشرة فروة الرأس والصدفية)

ماء

ملعقة كبيرة من زيت الثوم

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير

ملعقة كبيرة من زيت الزعتر

مكونات الوصفة الأولىطريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير إناء للطهي ثم يُضاف إليه قشور رمانة واحدة ثم يُضاف إلى الإناء مقدار لتر من الماء (إذا كان الشعر طويل يتم إضافة لتر ونصف من الماء)، يتم بعد ذلك وضع الإناء على نار هادئة حتى يتم الغليان وتغيير لون المحلول تقريبا مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، بعد ذلك يتم تصفية المحلول ووضعه في بخاخ ثم يتم إضافة مقدار زيت الثوم، زيت الجرجير، وأيضا زيت الزعتر ثم يترك المحلول قليلا لتهدئته ثم يتم بخ المحلول على فروة الرأس وهي على وضعية الركوع مع التدليك ثم يترك لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب، تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة اسبوعيا وسنلاحظ النتيجة الفورية .

قشور رمانة صغيرة

3 أكواب كبيرة من الماء

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر (الشاي الأخضر يوقف تساقط الشعر ويمنح الشعر الكثافة واللمعان كما أن له دور هام في علاج الشيب المبكر)

نصف كوب من زيت الزيتون البكر

مكونات الوصفة الثانيةطريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير إناء للطهي ثم يتم إضافة مقدار قشور الرمان، الماء، ويضاف أيضا مقدار الشاي الأخضر ثم يوضع الإناء على نار هادئة حتى يتم الغليان لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يتم تصفية المحلول ووضعه في بخاخ، ثم يتم إضافة مقدار زيت الزيتون، ثم يترك المحلول ليبرد قليلا ثم يتم رشه على فروة الرأس وهي على وضعية الركوع ثم يترك لمدة ساعة ويغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو لحل مشكلة تساقط الشعر نهائياً .