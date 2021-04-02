في دقيقتين أسهل طريقة عمل المايونيز في البيت زي الجاهز بالظبط

يعد المايونيز من المقبلات التي ذات طعم لذيذ يفضل تناوله العديد من الاشخاص بجانب كافة الوجبات وخاصة الساندويتشات والكريبات، وهناك العديد من السيدات اللاتي يودون تحضيره في المنزل لكي يضمنوا أنه صحي ولا يلحق أي ضرر على صحة الأطفال، وهناك العديد من شتى الطرق التي يمكن من خلاله تحضيره واليكم بعضها. طريقة عمل المايونيز بالبيض طريقة عمل المايونيز بالبيض المكونات ثلاث ملاعق كبار من الزيت .

بيضتان كبيرتين في الحجم.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

ربع كوب صغير من الخل.

ملعقة كبيرة من المستردة. طريقة التحضير نقوم باستخراج الصفار من البيضة، ثم يتم مزجها مع كافة المكونات السابق باستثناء الزيت.

نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت بشكل متتالي مع الاستمرار في التقليب حتى يتماسك قوام الخليط.

نقوم بعد ذلك بصب المزيج داخل برطمانات، ومن ثم تغطيته ووضعه في الثلاجة وعند الرغبة في تناوله نقوم بإخراجه وصب منه الكمية التي نريدها. طريقة عمل المايونيز اللايت طريقة عمل المايونيز اللايت المكونات نصف كوب لبن فارغ من الدسم.

ثلاث بيضات كبار الحجم.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من النشا.

ملعقتين صغار الحجم من المستردة.

ملعقه ونصف من النشا. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع بداخله الخل اللبن والنشا ومن ثم تقليبهم معا جيدا ثم وضعهم على نار هادئة.

نضيف بعد خمس دقائق من وضعهم علي النار رشة الملح ومن ثم التقليب المستمر لحين الحصول على قوام سميك ومثلما تودينه.

نضيف بعد ذلك مزيج الخليط الذي ينبغي إعداده مسبقا حيث حقق كلا من المستردة والبيض بعد استخلاص منه الصفار فقط والزيت في الخلاط او باستخدام المضرب الكهربائي.

نترك المزيج بعد ذلك علي النار لمدة خمس دقائق ومن ثم حفظه بوعاء في الثلاجة. خدمات جديدة لمنصة أبشر الأفراد ونسخة جديدة من خدمة أشر للصم

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