الجبنة الموتزاريلا في منزلك، يعتبر ذلك النوع من الجبن جبن المتوزاريلا من أكثر أنواع الجبن استخدامًا في جميع المطابخ حيث يضاف في الكثير من الأطباق ما بين فطائر وباستا وكريبات والعديد من الوصفات الأخرى، ولكن شراء الجبن الموتزاريلا بشكل مستمر يكلف العديد منا فالحل الأفضل هنا هو تحضير الجبنة الموتزاريلا منزليًا. الجبنة الموتزاريلا في منزلك الجبنة الموتزاريلا في منزلك لتحضير الجبن الموتزاريلا في المنزل نحتاج للمقادير التالية مع استخدام نفس الكوب لتجهيز جميع المقادير: عصير ليمون: مقدار ربع كوب حوالي 60 مل.

لبن كامل الدسم: ثمانية أكواب ونصف كوب حوالي 2 لتر أي علبة كاملة.

خل أبيض: نصف كوب بحجم كبير. خطوات تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل خطوات تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل بعد تجهيز مقادير الجبنة الموتزاريلا السابقة يتم اتباع خطوات التحضير القادمة: في إناء عميق على نار بحرارة متوسطة يوضع اللبن مضاف إليه الخل الأبيض وعصير الليمون.

نقلب بالملعقة بين المكونات السابقة لتختلط معًا.

نلاحظ أثناء التقليب ظهور بعض القطع البيضاء المتكتلة هذه هي قطع الجبن الموتزاريلا ونستمر في التقليب حتى تتكتل كمية اللبن كلها.

عندما يبدأ اللبن في التكتل يتم وضع حاجز من المعدن للفصل بين النار والإناء المعدني مع الاستمرار في التقليب.

ومن ثم تبدأ قطع الجبن في تكتل والكبر في الحجم ويتم الاستمرار في التقليب والضغط على قطع الجبن التي تظهر حتى يصبح قوامها مطاطي.

بعدما يتحول قوام قطعة الجبن لقوام مطاطي ومتماسك نخرجها من السائل الموجودة به ولا يتم إخراجها قبل ذلك، ونقطعها ونعصرها حتى نتخلص من المياه الموجودة بها بشكل تام.

يتم تشكيل الجبن على هيئة كرات ذات حجم متوسط وتوضع في الفريزر للتخزين.

عند الاستخدام يتم إخراجها من الفريزر وبشرها أو تقطيعها حسب استخدامها. خطوات التقديم علي قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الموافقة علي القرض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة حضري الجبنة الموتزاريلا في منزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.