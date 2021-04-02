طريقة عمل القراقيش في وقت سريع في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل القراقيش، تعتبر القراقيش من أكثر المعجنات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحبون تناولها طول أيام الأسبوع وخاصة علي وجبة الإفطار أو العشاء، حيث يتم تناولها بجانب الحليب أو الشاي ويمكن تقديمها للأطفال بجانب العصائر الطبيعية، ويتم حشوها بالمكسرات أو يمكن حشوها بالتمر أو العجوة، لهذا سوف نوضح لكم كافة الخطوات التي تساعدك على تجهيز القراقيش في المنزل بمكونات وخطوات سريعة. طريقة عمل القراقيش طريقة عمل القراقيش نقدم لكم عبر موقعنا المكونات: نصف كيلو من الدقيق الأبيض

ملعقة خميرة

ربع كيلو سمن

كوب من الماء

ملعقة ملح

ملعقة ونصف شمر

ملعقة ونصف ينسون

نصف كوب لبن دافئ طريقه تجهيز القراقيش في المنزل في الخطوة الأولى التي تساعدك على تجهيز القراقيش هي أن تقوم بتسخين السمنة على النار وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء وأضافت فيه الدقيق مع باقي المكونات الجافة دون اضافة السمن عليه بعد ذلك نقوم بعمل حفرة في وسط الدقيق، ثم ابدائي إضافة السمنة الساخنة ونبدأ بتقليب المكونات مع بعضها واعجنيها جيدا ثم ضعي القليل من الماء الدافئ بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة متجانسة مع بعضها جيدة.

في الخطوة التالية نبدأ بتغطية العجين وتترك لمدة عشرون دقيقة حتى تختمر وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة أشكال طولية أو على حسب الرغبة ونقوم بتجهيز صينية ونضع فيها القليل من السمن أو الزيت ويتم وضعها عليه ثم يتم تسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع القراقيش.

وبعد ذلك تترك في الفرن لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم تناولها بجانب الشاي أو الحليب أو العصائر، وبعض الأشخاص يحبون تناولها بجانب القهوة أو النسكافيه على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء وبالهناء والشفاء. كيك شاي لكل الأوقات خفيفة لأسرتك أسرار نجاح الكيك بلونه فاتح طريقه تجهيز القراقيش في المنزل

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