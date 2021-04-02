مسحة واحدة من الفازلين كل ليلة ستجعلك زي ملكات الجمال مهما كان عمرك

الفازلين هو عبارة عن كريم دهني يقوم بترطيب الجلد وهو مناسب جدا لأصحاب البشرة الجافة ولكن يمنع استخدامه لأصحاب البشرة الدهنية، حيث يوجد داخل كل بيت عبوة من الفازلين لأنه يستخدم للبشرة والجسم والشعر ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم فوائد الفازلين للوجه والجسم والشعر فتابعونا. فوائد الفازلين للبشرة يقوم بترطيب البشرة بعمق ويجعل البشرة أكثر نعومة ولمعان ولا يقوم بسد مسام الوجه. يساعد الفازلين على تقشير البشرة الجافة ويقلل من جفاف البشرة. يقوم بحماية البشرة من الحروق الناتجة بسبب أشعة الشمس. يساهم في التخلص من التشققات التي تصيب الشفاه لأنه يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت. يستخدم لإزالة المكياج ويساعد في الحصول على بشرة برونزية وذلك من خلال دهن البشرة بكمية مناسبة من الفازلين ثم نتعرض لأشعة الشمس. فوائد الفازلين للجسم يقوم بترطيب جميع الأماكن الجافة في الجسم سواء كانت الأكواع أو الركب أو الكعوب وذلك من خلال دهن المكان بكمية مناسبة من الفازلين ثم يغطي بقطعة من القماش.

يستخدم بدلا من جل الحواجب أثناء تهذيب الحواجب وذلك من خلال غمس قطعة من القطن بالفازلين ثم نقوم بمسح منطقة الحواجب به.

يعالج الزوائد الجلدية التي تخرج بجانب الأظافر وذلك من خلال دهنها بكمية مناسبة من الفازلين.

يقوم بتطويل الرموش ويزيد من كثافتها ويحافظ عليها من التساقط وذلك من خلال دهن الرموش بالفازلين قبل الذهاب للنوم. فوائد الفازلين للشعر يستخدم للتخلص من تجاعيد الشعر وذلك من خلال وضع كمية مناسبة من الفازلين على اليد مع تدليكه ثم يوضع الشعر ويمشط. يستخدم أيضا للتخلص من جفاف أطراف الشعر وذلك عن طريق دهن الأطراف بكمية مناسبة من الفازلين حتى يصبح أكثر إشراقة وجمال. أثناء صبغ الشعر قومي بوضع كمية مناسبة من الفازلين على أماكن تلطخ الجلد بالصبغة لحماية الجلد. طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج لذيذ الطعم في المنزل فوائد الفازلين للبشرةفوائد الفازلين للجسمفوائد الفازلين للشعر

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