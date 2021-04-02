استعيدي لون شعرك بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر للأبد بدون رجوع

يعاني بعض الشباب من مشكلة الشعر الأبيض في سن صغير ويحدث ذلك بسبب عدة عوامل ومنها عوامل وراثية أو نقص مادة الميلانين أو التعرض للصدمات، وبسبب ذلك يبحثون دائما عن وصفات طبيعية لعلاج الشعر الأبيض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أقوي علاج للتخلص من شيب الشعر المبكر للأبد بالقرنفل.

وصفة زيت القرنفل :

علاج الشيب بالقرنفل

نقوم بخلط كمية متساوية من زيت القرنفل مع زيت السمسم والخردل ثم نقوم بوضع المزيج على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ثم نترك المزيج على الشعر لمدة 4 ساعات وبعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للتخلص من الشيب.

وصفة منقوع القرنفل :

نحضر نصف لتر من الماء ونقوم برفعه على النار حتى يسخن ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من القرنفل ونترك المكونات حتى تغلي ثم يرفع ونتركه لمدة 12 ساعة.

بعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ومن الممكن وضع كمية مناسبة من المزيج على الحنة للتخلص من الشعر الأبيض.

يعالج الشعر من القشرة والالتهابات ويساهم في القضاء على البكتيريا ويجعل الشعر أكثر صحة ولمعان.

يقوم بترطيب الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير.

يقوم بتحفيز إنتاج مادة الميلانين وبالتالي يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه الأصلي وبالتالي يساعد في التخلص من الشعر الأبيض.

يساعد على تقوية بصيلات الشعر الأبيض التي تحدث بسبب التقدم في العمر وبالتالي يعمل تساقط الشعر وتقصفه.

يقوم بتنشيط الدورة الدموية وبالتالي يجعل الشعر قوي ويساهم أيضا في تحفيز نمو الشعر بشكل سريع.

أما زيت القرنفل يساعد على إنبات أماكن الصلع ويعالج الثعلبة وذلك من خلطه مع بعض الزيوت الأخري.

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فوائد القرنفل للشعر الأبيض