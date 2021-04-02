جربي بنفسك طرق قلي الباذنجان المقرمش والصحي بدون أمتصاص نقطة زيت

يعتبر الباذنجان المقلي من أشهي أنواع المقليات بجانب البطاطس المقلية وهذا الطبق من الأطباق الشهيرة في الوطن العربي وتوجد أطباق كثيرة يستخدم فيها الباذنجان ومنها المسقعة والمقلوبة وغيرها من الوصفات الشهية واللذيذة، ولكن تواجه الكثير من السيدات مشكلة امتصاص الباذنجان للزيت أثناء القلي وهذا يجعل طعمه غير محبب لدي الكثير ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة قلي الباذنجان من غير ما يشرب زيت فتابعونا.

في البداية قومي بتقطيع الباذنجان إلى حلقات ثم نقوم برش كمية مناسبة من الملح عن الوجهين واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يتخلص من الماء الذي يوجد به. وبعد ذلك يشطف من الملح ونقوم بالضغط على كل قطعة بفوطة من القطن للتخلص من الماء نهائيا ثم يقلي في زيت ساخن حتى لا يتشرب زيت نهائيا.

أو قومي بتقطيع الباذنجان بالطريقة المفضلة لديك ثم ضعيه في مصفاة واتركيها في مكان مرتفع تحت الشمس فهذه الطريقة تساهم في التخلص من الماء الذي يوجد داخل الباذنجان وبالتالي تمنع امتصاصه للزيت

يجب أن نستخدم الباذنجان الصغير أو ذات الحبة المتوسطة للقلي وذلك لأن الألياف الذي توجد به متماسكة أكثر وبالتالي لا يشرب الزيت.

أو قومي بخلط كمية مناسبة من الدقيق مع الخل وقومي بوضع الباذنجان بها واتركيه قليلا ثم يمسح بواسطة قطعة من القطن ويقلي فورا وسوف تنبهري من النتيجة.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات ثم يوضع في طبق خاص بالميكروويف وضعيه به لمدة دقيقتين للتخلص من الماء الزائد وبعد ذلك يقلي في زيت ساخن.

عندما تقومي بقلي الباذنجان يجب أن يكون الزيت ساخن وليس بارد وعندما يخرج الباذنجان المقلي من الزيت يوضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

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طريقة قلي الباذنجان من غير ما يشرب زيتالطريقة الثانيةالطريقة الثالثة