طريقة عمل بوظة السنيكرز في المنزل والعديد من أنواعها وسر نجاحها بالخطوات

نقدم لكم طريقة عمل بوظة السنيكرز، البوظي هي المثلجات بإسمها الجديد حاليا حيث كان أسمها منذ زمن البوظة ولكن الان تدعى مثلجات، ولكن العديد يحبها وخاصة الجيل الأقدم والأن نعرفها للجيل الجديد حتى يستمتعوا بطعمها اللذيذ الشهي لذا نقوم بتقديم طريقة عملها في المنزل بالعديد من النكهات مثل السنيكرز وبالفستق وبالزبادي الفواكه والتوت والعديد وسوف تتعرفوا عليها عبر هذه المقالة.

طريقة عمل بوظة السنيكرز

نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البوظة لكي يتم عملها في المنزل بأسهل الوصفات وأيسرها حيث أن البوظة من أسهل وصفات الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بأسهل الطرق لذا ننصحكم بتجربتها وستنال إعجاب الصغار والكبار:

صفار 2 بيضة.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من القشطة اللذيذة.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف كوب من السكر الباودر.

2 ظرق من الفانيليا.

يتم إحضار وعاء ويتم وضع فيه الكريمة السائلة ووضع الحليب أيضا ويتم مزجهم بمضرب البيض ثم وضع الفانيليا وبعد مزج الخليط يتم تسخين المزيج حتى يصل للغليان.

يتم إحضار وعاء اخر ووضع به صفار البيض مع السكر ويتم مزجهم بمضرب البيض.

يتم وضع مزيج الكريمة والحليب فوق مزيج صفار البيض والسكر وبعد مزجهم يتم وضعهم على نار متوسطة ويتم التقليب لمدة 10 دقائق حتى يتماسك الخليط

يتم إضافة القشطة وتقليبها مع باقي المكونات.

يتم تغطية الوعاء بورق من النايلون ويتم تركه في الثلاجة لمدة 6 ساعات متواصلة.

ثم يتم إخراجه من الثلاجة ووضعه في الفريزر لمدة ربع ساعة.

يتم إحضار كاسات لوضع البوظة بها ويمكن تزيينها حسب الرغبة بالفستق المجروش أو الشوكولاتة أو المكسرات.

من الجدير ذكره أن هذه المكونات تكفي 6 أشخاص وحيث أن مدة طهيه ثلاثون دقيقة.

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طريقة تحضير البوظة