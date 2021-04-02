اقوي كريم أساس خافي للعيوب ويوحد لون البشرة طبيعي بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم أساس، إذا كنتي من الفتيات اللاتي يضعن المكياج بشكل يومي، فهذا يعني استخدامك كريم الأساس بشكل كبير على بشرتك، ومهما كان كريم الأساس من النوع الغالي الثمن والعالي الجودة، فإنه بعد فترة ليست كبيرة سوف تبدأ البشرة بالتضرر، وقد يظهر عليها بعد الحبوب أو البقع الداكنة، لذلك ننصحك بالتوقف فوراً عن استخدام أي كريم أساس صناعي مهما كانت جودته.

والبدء بعمل كريم أساس طبيعي لنفسك في المنزل من مكونات طبيعية ومضمونة مئة بالمئة، ولكن يجب التنويه على أن الاهتمام بالبشرة من حيث الطعام الصحي وشرب كميات كبيرة من الماء والحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن، بالإضافة إلى الانتظام في ممارسة الرياضة وعمل ماسكات دورية لترطيب وتقشير البشرة في المنزل، لن يجعل بشرتك في حاجة لخفي أي عيوب فيها.

اقوي كريم أساس خافي للعيوب

يمكن اتباع هذه الطريقة البسيطة التي تعتمد على هذه المكونات:

ربع كوب من زبدة الشيا المذابة في حمام مائي ساخن.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

عشر قطرات من فيتامين هـ.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

خطوات عمل كريم أساس طبيعي في المنزل

يتم وضع جميع المكونات السابقة في وعاء زجاجي، ويجب الابتعاد بشكل نهائي عن استعمال وعاء معدني، وهذا لأن طين البنتونيت سوف يتفاعل مع المعدن، وبعد خلط جميع المكونات سوياً، نحصل على خليط كريمي متجانس، نقوم بتجربة الكريم على اليد لاختبار درجة اللون، حيث يمكن التحكم في اللون بزيادة أو تقليل كمية الكاكاو المضافة لكريم الأساس، وبعد الحصول على اللون المناسب، نقوم بوضع الكريم في عبوة معقمة ومحكمة الإغلاق، ويمكن استخدام هذا الكريم لمدة لا تقل عن شهر.

افضل كريم اساس يومي

يمكن عمل كريم الأساس بنفس الطريقة السابقة واستبدال الفيتامين وزيت اللافندر بأي كريم مرطب يتم استخدامه للبشرة، وللعلم فإن أي كريم أساس حتى وإن كان طبيعي، وتم تحضيره في المنزل، فإنه يجب التخلص منه وتنظيف البشرة منه قبل الذهاب للنوم، وهذا لأن الكريم يسد مسام البشرة، وهذا يسبب ظهور حبوب وبقع في البشرة.

نصائح قبل استخدام الفاونديشن

هناك عدد من النصائح التي ينبغي مراعاتها قبل إستخدام الفاونديشن من أهم هذه النصائح يجب وضع مرطب علي البشرة قبل إستخدام كريم الأساس وذلك لسهولة توزيع كريم الأساس علي البشرة، كما أنه يجب وضع تحت العين درجة افتح من درجة كريم البشرة، ويجيب توزيع كريم الأساس علي البشرة بصورة دائرية.