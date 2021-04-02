طريقة تحضير كولاجين للبشرة بطريقة طبيعية وبسيطة وغير مكلفة

خلق الله عز وجل أجسامنا وجعلها تفرز الكولاجين بصورة طبيعية، وهذا ما يجعل بشرتنا تتمتع بنضارة وحيوية، ويجعل البشرة خالية من ظهور أي تجاعيد أو ترهلات، وكلما تقدم الإنسان في العمر يقل إفراز الجسم للكولاجين الطبيعي، فيؤدى ذلك إلى ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد بالبشرة مع تقدم العمر، ولهذا نجد العديد من السيدات تبحث بدائل للكولاجين الطبيعي سواء كان عن طريق تناول المكملات الغذائية المفيدة للبشرة، أو قيام البعض بإجراء العمليات الجراحية، ولكن هذه العمليات لها أضرار جسيمة فقد تسبب تصبغات في لون البشرة، أو إصابة البشرة بالجفاف، أو الاحمرار، ولهذا فيعتبر الكولاجين من المواد الطبيعية هو الحل الأمثل لكل هذا .

طريقة تحضير كولاجين للبشرة

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خلطة الأفوكادو والكيوي للبشرة

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل والاستفادة من الكولاجين الطبيعي منها، والتي تتكون من مكونات بسيطة وهى كما يلي :

ثمرة واحدة من الكيوي.

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

طريقة تحضير الوصفة

أولا نقطع الأفكادوا بالطول حتى يصبح قسمين ثم نزيل البذر ونضع الأفوكادوا في طبق ونقشر ثمرة الكيوي أيضا ونضعها على الأفوكادو ثم نهرس الخليط جيدا، أو وضعه في الكبة، بعد ذلك نحضر هذه الخلطة وتوضع على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء جيدا وتجفيفها، ثم وضع الكريم المرطب لديك .

خلطة الجزر والجوافة

مكوّنات الوصفة :

ثمرة واحدة من الجوافة.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقة زيت زيتون .

طريقة تحضير الخلطة :

نضع الثمرتين في الكبة ويتم فرمهم جيدا حتى نحصل على خليط متماسك، بعد ذلك نضيف زيت الزيتون على الخلطة ونقلب جيدا، ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة وتظل بها حتى مرور نصف ساعة، ويتم شطف البشرة بالماء وتجفيفها جيدا ثم إضافة كريم المرطب لديك على البشرة .