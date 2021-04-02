تجهيز تشورز بلح الشام على الطريقة الاسبانية في المنزل بسهولة

تجهيز تشورز بلح الشام على الطريقة الاسبانية، يحب كثيرا من الأشخاص تناول تشورز الاسباني وهو عبارة عن بلح الشام ولكن يتم تجهيز على الطريقة الاسبانية بطريقة مختلفة وشهية حيث تحب الكثير من الأمهات تجهيز أشهى حلويات في المنزل بطريقة مختلفة وجديدة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مقادير تشورز تجهيز بلح الشام على الطريقة الاسبانية سوف نوضح لكم الخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل تشورز بلح الشام

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني المكونات الاساسية لعمل بلح الشام

كوب دقيق 2 ملعقة من الزبدة ملعقة صغيرة سكر 2 حبة بيض 2 ملعقة زبدة كوب ماء ربع ملعقة الملح ملعقة فانيليا ملعقة بكنج بودر

نصف كوب كريمة

ملعقتين عسل نحل

ملعقة فانيليا

ثلاث ملاعق قرفة

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

ربع كيلو شوكولاته غامقة

مكونات صوص الشوكولاتةطريقة تجهيز تشورز بلح الشام

أولا نبدأ بتجهيز وعاء ووضعه على النار ثم نضع فيه الماء والزبدة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تذوب الزبدة تماما ثم نقوم بإضافته الدقيق والبيكنج بودر ونضع عليه الملح والسكر، وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانس ثم بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك حتى تبرد ثم بعد ذلك نضرب إضافة الفانيليا والبيض مع الاستمرار في عملية التقليب.

في الخطوات التالية نقوم بإضافة العجين في الكيس الخاص الحلويات ونقوم بالضغط عليه ثم نبدأ بتجهيز وعافية زيت ساخن وغزير بعد ذلك نبدأ بوضع فيه عجينة تشورزعلى الطريقة الأسبانية، وتقليبه وحتى يصبح لونه ذهبي ثم نقوم برفعه من على النار ووضعوا فيه على ورق المناديل لامتصاص الزيت.

وبعد الانتهاء من عمل الكمية نقوم بخلط السكر والقرفة ونضع فيها بلح الشام بعد ذلك نقوم بوضع في صوص الشوكولاته ويمكن تقسيمه إلى جزأين جزء يوجد عليه السكر والقرفة والجزء الآخر يوجد عليه صوص الشوكولاتة.

طريقة تحضير الصوص

نقوم بتجهيز وعاء وضع جميع المكونات مع بعضها يعني علي نقعتها وتقلب حتى تزول بعد ذلك يتم وضع صوص الشوكولاته في أطباق التقديم، ويمكن أن يتم تقديم تشورز بلح الشام بجانب الكراميل أو الشوكولاته البيضاء أو يمكن استخدام المربى أو السكر البودرة وذلك على حسب النهضة بالهناء والشفاء.