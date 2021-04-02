خلطات تبييض وتنعيم اليدين بسرعة فائقة بمكون طبيعي بسيط وغير مكلف

خلطات تبييض وتنعيم اليدين، تهتم الكثير من الفتيات طوال الوقت بالعناية بالوجه والبشرة والجسم بجانب أنها تحب الاهتمام باليدين حتى تصبح جميلة وناعمة، وبالتالي تحاول البحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدها على تفتيح اليدين وتنعيمها بشكل آمن، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خلطات تبييض وتنعيم اليدين بسرعة.

خلطات تبييض وتنعيم اليدين

نقدم لكم أولا: وصفة العسل ومعجون الأسنان وإليكم المكونات

ملعقة عسل نحل

ملعقة معجون الأسنان

ملعقة حليب البودرة

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز وعاء صغير وأضافت فيه معجون الأسنان والعسل وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بإضافة الحليب البودرة وتخلط المكونات مع بعضها جيداً ونضيف عليها قطرات من ماء الزهر أو يمكن اضافة ماء الورد وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانس ثم نقوم بوضعها على اليدين.

والتدليك لمدة دقيقتين بعد ذلك يتم ارتداء قفازات بلاستيكية لمدة 15 دقيقة بعد ذلك يتم شطف اليدين بالماء الفاتر مع الاهتمام بترطيب بعد ذلك نقوم باستخدام مرطب اليدين بشكل يومي، وخاصة قبل النوم حيث يتم خلط ملعقة من الجليسوليد مع زيت الجلسرين ووضع على اليدين قبل الذهاب إلى النوم.

وصفة عصير الليمون وزيت اللوز

المكونات، ملعقة عصير ليمون

ملعقة زيت اللوز

طريقة التحضير

يتم خلط عصير الليمون مع زيت اللوز جيداً ثم تدليك اليدين لمدة خمس دقائق واتركيه لمدة عشرون دقيقة بعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر، ويتم تكرارها بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج ثم تقومين بوضع كريم مرطب قبل النوم على اليدين.

وصفة الخيار لتبييض اليدين

المكونات ملعقة عصير خيار

ملعقة عصير برتقال

طريقة التحضير

يتم خلط عصير الخيار مع عصير الليمون في وعاء صغير ويتم تدليك اليدين به لمدة دقيقتين ثم نقوم بإرتداء قفاز لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يتم شطفها بالماء الفاتر ويتم تكرارها ثلاث مرات في الأسبوع، ويهتم دائما بترطيب اليدين بشكل يومي.