نقدم لكم كيكة الراوني بالبسبوسة حيث أن كيكة الراوني من أشهر الحلويات وهي تمتاز بلونها الذهبي ومذاقها الرائع، فهي تختلف عن الكيكة التقليدية وبنفس القيمة الغذائية وبدون زيادة في التكلفة، وهي من الحلويات السهلة وسوف نعرض أسرار عمل كيكة الراوني بالبسبوسة هشة وباللون الذهبي. كيكة الراوني بالبسبوسة كيكة الراوني بالبسبوسة نقدم لكم مكونات كيكة الراوني بالبسبوسة كوب من دقيق السميد (دقيق البسبوسة).

كوب من الدقيق الأبيض.

3 بيضات.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب جوز هند مبشور.

كوب لبن.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق صغيرة من محسن الكيك (البيكنج بودر). مكونات عمل الشربات كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات مكونات عمل الشربات قومي بخلط الماء والسكر معًا وضعيهم على نار متوسطة حتى الغليان لعدة دقائق، ثم قومي بإضافة عصير الليمون واتركيه يغلي عدة ثواني أخرى ثم اتركيه حتى يبرد. طريقة إعداد كيكة الراوني بالبسبوسة أولًا: قومي بضرب السكر والبيض والفانيليا معًا باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي أو اليدوي.

ثانيًا: قومي بوضع الزيت واللبن واخلطي المكونات.

ثالثًا: قومي بنخل الدقيق واضفيه إلى المكونات السائلة ثم قومي بإضافة دقيق السميد والبيكينج بودر.

رابعًا: قومي بإضافة جوز الهند المبشور إلى عجينة الكيك واخلطيه مع باقي المكونات.

خامسًا: أشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيه يسخن حتى تقومي بتجهيز صينية الكيك.

سادسًا: في صينية يفضل أن تكون من الألومنيوم ضعي القليل من الزيت بها ثم قومي بإضافة عجينة الكيك وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة لا تفتحي الفرن عليها قبل ذلك واتركيها حتى تأخذ لون ذهبي.

سابعًا: بعد خروج الكيك من الفرن قومي بوضع الشربات ويجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة ثم قومي بتزين الكيك باستخدام جوز الهند المبشور. خطوات التقديم علي قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الموافقة علي القرض

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