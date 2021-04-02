أتحداك أن تستغنى عن هذه الوصفة سر خطير في خلط الليمون وزيت الزيتون

هل تشعر بالتعب عند الاستيقاظ من النوم أو الإرهاق الجسدي المستمر أو حاجتك للنوم فترات طويلة وعدم شعورك بالراحة، إذن انت لا تعلم بعد بسر هذه الخلطة السحرية وما تفعله في الجسم، أن الليمون الحامض مع زيت الزيتون يعتبر من اقوي الخلطات التي تم تجربتها في مجال الطب الشرقي أو ما يسمي بطب الأعشاب، ويعتبر سر هذه الوصفة في بساطتها وعدم احتوائها علي الكثير من العناصر فإذا كنت مهتم بالحفاظ علي صحة جسدك ونظافة جسمك من السموم فيجب عليك استخدام هذه الوصفة الرائعة، وسوف نقوم الآن بعرض كيفية استخدامها وما تقوم هذه الوصفة بفعله بالجسم وما هي الأمراض التي تساعد في علاجها.

الإمساك:

يتميز كل من الليمون وزيت الزيتون بأنهم مكون فعال جدا في علاج الإمساك وذلك لأنهم يعملون علي إذابة السائل المخاطي التي تقوم بفرزه المعدة الذي قد يكون سبب لحدوث الإسهال وأيضا تساعد علي تنشيط وظائف الكبد والمرارة وتزيل جميع السموم الموجودة بداخل الجهاز الهضمي مما يساعد المعدة علي الإحساس بالراحة.

مشاكل القلب والشريان:

بسبب وجود أحماض دهنية بداخل زيت الزيتون فيعتبر زيت الزيتون من الزيوت المفيدة جدا لخفض الكوليسترول من القلب والعمل علي تنشيط الدورة الدموية بداخل الجسم.

الروماتيزم:

هناك من يعاني بسبب الألم في المفاصل أو في الركبة أو الذراعين وتعتبر هذه الوصفة رائعه لتسكين هذه الآلام إذا تم استخدمها بشكل يومي قبل الإفطار.

الكبد وتنظيم الصفراء والمرارة:

يساعد هذا الخليط علي الحد من تكوين الحصوات التي تسبب الألم في الكبد والمرارة وأيضا إذا تم أخذه علي معدة خالية سوف يعطي نتيجة افضل مع الاستمرارية وجعله روتين ثابت، فقط قم بخلط زيت الزيتون مع الليمون وقليل من الماء ثم قم بتناوله ولاحظ الاختلاف الذي سوف يحدث لك.