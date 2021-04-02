يُعد الدونات من الحلى اللذيذة الرائعة التي تتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، كما أنها اشتهرت مؤخراً في العديد من الدول العربية حيث أصبح هناك العديد من المتاجر الخاصة لبيع الدونات، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الدونات الاصلية من خلال موقع ثقفني.

طريقة عمل الدونات الاصلية

يعتبر الدونات من الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الدونات الاصلية :

كوبان من الطحين.

كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد بيضة واحدة ( بدرجة حرارة الغرفة)

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب كريم باتيسري.

ربع كوب كريمة سائلة.

في البداية نحضر بولة عميقة للعجن، نضع بها الحليب والفانيليا والبيضة.

نقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى تختلط المكونات.

نضيف السكر والزبدة ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً، ثم يتم إضافة الخميرة مع الاستمرار بالتقليب.

نبدأ بإضافة الطحين تدريجياً مع التقليب حتى تتشكل لدينا عجينة لينة متماسكة.

نترك العجينة لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر ويزداد حجمها.

نبدأ بتحضير الحشو بوضع الكريم باتيسري مع الحليب في الخلاط الكهربائي ونخفق جيداً، ثم نضيف الكريمة ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.

بعد أن يختمر العجين جيداً، نقوم بفردها على أن تكون سميكة قليلاً ثم نقطعها حلقات دائرية بواسطة قطاعة الدونات او أي أداة مناسبة للتقطيع.

نضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن جيداً، ثم نقوم بقلي حلقات الدونات على نار متوسطة.

نضع حلقات الدونات على مناديل ورقية لامتصاص الزيت من الدونات.

نقوم بحشو قطع الدونات بالحشو المحضر مسبقاً عن طريق عمل فتحة صغيرة في قطع الدونات ونحشيها، وبهذا تكون طريقة عمل الدونات الاصلية جاهزة للتقديم.

المقاديرمكونات الحشوطريقة تحضير الدونات الاصليةطريقة عمل الدونات بدون بيض

تعرفنا من قبل على طريقة عمل الدونات الاصلية بكل سهولة وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة عمل الدونات بدون بيض:

250 جرام من الطحين.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

45 جرام من السكر.

زيت.

80 جرام من سكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة كبيرة ماء دافئ.

في البداية نقوم بإذابة السكر في الحليب الدافئ، ثم يتم إضافة الخميرة إلى الخليط حتى تختمر.

نحضر وعاء كبير للعجن، ونقوم بنخل الطحين جيداً، ثم نضيف البيكنج بودر والملح والزبدة ونقلب جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط الخميرة إلى الطحين، ونستمر في التقليب حتى تتكون عجينة طرية.

نترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم نقوم بفرده على سطح مستوي مرشوش بالطحين.

نقطع العجينة بقطاعة الدونات، ثم نقوم بتسخين زيت غزير في مقلاة عميقة.

نبدأ بقلي حلقات الدونات حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

نقوم بتحضر الصوص للتزين وذلك بخلط الزبدة والسكر والماء جيداً حتى تتجانس المكونات.

نغمس قطع الدونات في الخليط وهكذا تصبح الدونات جاهزة للتقديم.

المكوناتمكونات التزيينطريقة التحضير

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الدونات الاصلية بكل سهولة وعمل الدونات بدون بيض وذلك عبر موقع ثقفني.