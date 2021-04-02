طريقة عمل بصل الكشري المقرمش بطريقة مختلفة مثل المطاعم

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش، يعتبر الكشري من أكثر الأكلات التي تتميز بمذاقها الرائع والشهي والتي يحب تناولها الكبار والصغار بجانب أنها تحتوي على العديد من العناصر والمركبات الهامة المفيدة لصحة الجسم وهي من أكثر الأكلات المشهورة والشعبية التي يكثر من تناولها الكثير من الأشخاص، ويتم تناولها بجانب الثومية والصلصة والشطة والبصل المقرمش، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم على الخطوات الصحيحة التي تساعدكم على تجهيز بصل الكشري المقرمش بخطوات سهلة.طريقة عمل بصل الكشري المقرمش
نقدم لكم عبر موقعنا المكونات،
- خمس حبات من البصل متوسطة الحجم.
- ملعقة نشا الذرة
- ملعقة دقيق
- زيت نباتي
طريقة تحضير بصل الكشري
أولا نبدأ في تقطيع البصل على هيئة حلقات تكون متوسطة السمك وبعد الانتهاء من تقطيع الكمية كاملها نبدأ بفصلها عن بعضها، ونقوم بتسخين كمية كبيرة من الزيت الغزير في وعاء متوسط ونضع الدقيق النشا على البصل، ثم تكسير البصل بالأصابع وبعد أن يسخن الزيت نقوم بإضافته في الزيت وتقليبه من حين إلى آخر حتى يصبح لونه ذهبي بعد ذلك يتم نرفعه من على النار ووضعه على المناديل الورقية امتصاص الزيت.طريقة عمل حلقات البصل المقرمش
- ثلاث حبات من البصل
- أربع ملاعق من الدقيق
- ملعقة ملح
- 2 حبة بيض
- ثلاثة أكواب دقيق
- الخبز المطحون
- زيت غزير
يتم تقشيره البصل ويتم تقطيعها إلى حلقات وفصلها عن بعضها ينم أضافه عليها الدقيق والخبز المحمص كل منهما في وعاء، بعد ذلك نقوم بخفق البيض جيدا وأضافت على أربع ملاعق من الدقيق ثم نقوم بوضع حلقات البصل في البيض ثم الدقيق ثم البيض ونضعه في الخبز المطحون.
في الخطوات التالية لها نقوم بتسخين علي النار حيث يوجد فيه زيت غزير، وبعد أن يسخن نقوم بوضع في البصل، وبعد أن يصبح لونه ذهبي يقوم بوضعه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت.
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