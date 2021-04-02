طريقة عمل انواع مختلفة من المخلل

المخلل من الحاجات اللي كلنا بنحبها تقريبا تكون موجودة على السفرة ، لانه يعتبر من فواتح الشهية اللذيذة جدا ، ومع دخول رمضان كمان بنحب وجود المخلل اكتر جنب الاكل ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة عمل المخلل لاكتر من نوع خضار وفي نفس الوقت سريع تقدري تاكلي منه خلال ايام.
طريقة عمل المخلل:
1- مخلل الجزر والفجل:
المكونات:
½ كوباية خل ابيض.
¼ كوباية سكر ابيض.
جزرة متقطعة صوابع رفيعة.
فجلة متقطعة صوابع رفيعة.
2 معلقة كبيرة كزبرة طازة.
قرن فلفل حار مفروم.
طريقة التحضير:
1- في حلة على النار ضيفي الخل مع السكر على نار هادية لحد ما السكر يدوب.
2- سيبي الخليط لحد ما يبرد.
3- حطي الجزر والفجل في برطمان ، وضيفي لهم الكزبرة والفلفل الحار.
4- صبي خليط الخل فوق الجزر والفجل ، اقفليه وحطيه في التلاجة لمدة 4 ساعات او ليلة كاملة.
2- مخلل القرنبيط والجزر:
المكونات:
قرنبيط.
ثوم سليم.
فلفل احمر واخضر حار.
شبت.
مية مغلية.
زيت زيتون.
سكر.
جزر.
ملح ليمون.
طريقة التحضير:
1- في برطمان حطي الجزر, الثوم, القرنبيط ، رصيهم كويس.
2- دوبي السكر وملح الليمون والملح في المية المغلية ، وبعدين صبيها في البرطمان.
3- ضيفي شوية من زيت الزيتون والشبت في البرطمان ، وبعدين اقفليه لمدة 3 ايام لحد ما المخلل يستوي.
3- مخلل الجزر مع الكزبرة:
المكونات:
كيلو جزر متقطع مكعبات او صوابع.
¼ كوباية زيت زيتون.
1 كوب خل ابيض.
1 معلقة صغيرة كزبرة حب.
¼ معلقة صغيرة كمون حب.
5 كوبايات مية.
2 فص ثوم مهروس.
5 معالق كبيرة ملح خشن.
طريقة التحضير:
1- حطي الجزر المتقطع في برطمان.
2- في حلة اخلطي الكزبرة, الثوم, المية, الكمون, الملح ، وحطيهم على نار متوسطة لحد ما الخليط يغلي.
3- صبي الخليط على الجزر في البرطمان ، وبعدين ضيفي له الخل وسيبيه يبرد تماما.
4- بعدها ضيفي زيت الزيتون ، واقفليه كويس.
5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة شهر لحد ما يستوي.
4- مخلل الجزر:
المكونات:
40 جرام جزر بحجم صغير.
50 جرام سكر ابيض.
20 جرام من كل من الشبت ، الفلفل الحار ، الملح ، حبوب الفلفل.
4 اوراق من ورق اللورى.
4 فصوص ثوم.
20 مل عصير ليمون.
20 مل زيت زيتون.
50 مل خل ابيض.
طريقة التحضير:
1- حطي كل المكونات مع بعض في برطمان واقفليه كويس.
2- حطي البرطمان في التلاجة لمدة كام يوم ، لحد ما يستوي.
5- مخلل الخيار:
المكونات:
1 كوب خل ابيض.
5 كوبايات مية مغلية.
5 فصوص ثوم.
5 معالق كبيرة ملح خشن.
كيلو خيار بحجم صغير.
قرن فلفل اخضر متقطع شرايح.
طريقة التحضير:
1- باستخدام السكينة اعملي شقوق في الخيار.
2- رصي الخيار في برطمان ، وضيفي له الفلفل والثوم.
3- في طبق كبير حطي المية المغلية وضيفي لها الخل والملح وقلبيهم لحد ما يدوبوا.
4- صبي خليط المية والخل على برطمان الخيار ، واقفليه كويس.
5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة اسبوعين لتلات اسابيع ، لحد ما يستوي.
6- مخلل اللفت الاحمر:
المكونات:
خمس حبات كبيرة لفت متقطع صوابع رفيعة.
2 معلقة كبيرة ملح ناعم.
حبة بنجر كبيرة متقطعة شرايح.
5 كوبايات مية.
5 معالق كبيرة ملح خشن.
1 كوب خل ابيض.
طريقة التحضير:
1- حطي اللفت على مصفاه بلاستيك ورشي عليه الملح الناعم وقلبيهم مع بعض ، وسيبيه كام ساعة لحد ما اللفت يتخلص من السوائل.
2- هاتي برطمان مناسب حطي فيه اللفت والبنجر.
3- في حلة على نار متوسطة حطي المية والملح لحد ما يغلي والملح يدوب ، ضيفي الخل للمية.
4- صبي خليط المية والخل على اللفت ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما ، وبعدين اقفليه كويس.
5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة اسبوعين لتلات اسابيع لحد ما اللفت يستوي.
7- مخلل الفجل الاحمر:
المكونات:
400 جرام فجل.
20 جرام فلفل حار.
400 مل مية.
10 جرام كمون حب.
50 مل خل ابيض.
4 اوراق من ورق اللورى.
4 فصوص ثوم كاملة.
20 جرام ملح.
50 مل من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
1- قطعي الفجل وحطيه في برطمان مع باقي المكونات.
2- اقفلي البرطمان كويس ، واحفظيه في التلاجة كام يوم لحد ما يتخلل.
8- مخلل الليمون:
المكونات:
10 حبات ليمون.
عصير 10 ليمونات.
1/8 كوب ملح.
3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.
3 معالق كبيرة من كل من حبة البركة ، الكمون ، العصفر.
طريقة التحضير:
1- اخلطي كل البهارات مع الملح.
2- اغسلي الليمون ونشفيه كويس ، واعملي علامة X بالسكينة على كل ليمونة.
3- رصي الليمون في البرطمان ، بحيث تكون طبقة من الليمون وطبقة من خليط الملح مع البهارات وبعدين طبقة تانية من الليمون مع الضغط لحد ما تخلص كمية الليمون وتنهي اخر طبقة بخليط الملح والبهارات.
4- ضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون ، واقفلي البرطمان كويس.
5- احفظيه لمدة من 3 – 4 اسابيع مع عدم فتحه قبل المدة المحددة.
9- مخلل البصل:
المكونات:
2 كيلو من البصل الصغير.
3 كوبايات متوسطة الحجم ملح ناعم.
5 كوبايات خل ابيض.
1 معلقة كبيرة ملح خشن.
1 معلقة كبيرة سكر.
1 معلقة كبيرة قرنفل.
2 معلقة صغيرة توابل مشكلة من اختيارك.
2 معلقة صغيرة فلفل اسود.
1 معلقة صغيرة فلفل احمر حار (شطة).
1 معلقة صغيرة جنزبيل بودر.
طريقة التحضير:
1- هاتي طبق كبير وعميق حطي فيه البصل بقشرة والملح وقلبيهم مع بعض ، وحطي كمية من المية بحيث تغطي البصل.
2- غطي الطبق وسيبيه لمدة يومين مع التقليب من وقت للتاني.
3- بعدها صفي البصل من المية والملح وشيلي القشر بتاعه ، مع ترك نهاية البصل متماسكة.
4- حطي البصل في طبق كبير وضيفي عليه مية مغلية ، سيبيه لمدة 5 دقايق وبعدين صفية ، كرري الخطوة دي مرتين ، وبعدها انقلي البصل في برطمان التخليل.
5- اخلطي باقي المكونات مع بعض واغليها على نار هادية لمدة 15 دقيقة.
6- بعدها صبي الخليط على البصل لحد ما يتغطى تماما ، وبعدين غطيه واحفظيه في مكان بارد وضلمة لمدة اسبوعين على الاقل.
10- مخلل الفلفل الحار:
المكونات:
كمية من الزيت النباتي.
ورق لورى.
فص ثوم.
فلفل حار.
ملح.
طريقة التحضير:
1- اغسلي الفلفل وقطعيه شرايح ، وحطيه في برطمان.
2- ضيفي له الثوم, وورق اللورى ، واملي البرطمان بالزيت النباتي ، واقفليه كويس.
3- احفظي البرطمان في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ايام مع تحريكه ، وبعدين يتحفظ في التلاجة لوقت الاستخدام.
11- مخلل الزيتون الاخضر:
المكونات:
4 كيلو زيتون اخضر.
1 1/3 كوب من عصير الليمون مع الاحتفاظ بالقشر بعد العصر.
10 حبات ليمون.
1 1/3 كوب من زيت الزيتون.
8 كوبايات مية.
2/3 كوباية ملح خشن.
200 جرام فلفل اخضر حار.
طريقة التحضير:
1- اغسلي الزيتون كويس ، وبالسكينة اعملي شق كبير فيه ، وبعدين حطي عليه مية باردة وسيبيه 4 ساعات.
2- صفي الزيتون من المية ، وبعدين انقعيه في مية تاني لمدة 4 ساعات كمان.
3- اغلي كوبايتين مية ، وضيفي لهم الملح وقلبيه لحد ما يدوب ، وبعدين ضيفي باقي كمية المية.
4- سيبي الخليط على جنب يبرد.
5- قطعي الليمون قطع متوسطة الحجم ، وقطعي الفلفل الحار.
6- في طبق كبير حطي الزيتون وضيفي له الليمون, وزيت الزيتون, الفلفل الحار, عصير الليمون ، واخلطيهم مع بعض كويس.
7- وزعي الخليط على البرطمانات واضغطي على الزيتون كويس باستخدام قعر كوباية ، وبعدين غطي وش البرطمان بقشر الليمون واقفليه كويس.
12- مخلل الزيتون الاسود:
المكونات:
3 كيلو زيتون اسود.
1 كوب خل ابيض.
كيلو ملح خشن.
3 لتر مية.
ليمون متقطع ( لكل برطمان متوسط الحجم ليمونة متقطعة).
طريقة التحضير:
1- اغسلي الزيتون كويس ، وبالسكينة اعملي شق كبير فيه.
2- في طبق كبير حطي المية والملح ، وحطي عليهم الزيتون وسيبيه منقوع.
3- غيري المية المالحة كل يوم لمدة 10 ايام ورا بعض.
4- دوقي الزيتون في اليوم العاشر لو لقيتي المرارة راحت كده الزيتون جاهز للتخليل ، لو لسه يبقى سيبيه شوية كمان.
5- في حلة على النار سخني 3 لتر مية ، وضيفي لهم كوباية ملح وكوباية خل ، وسيبي المية لحد ما تغلي.
6- حطي الزيتون في البرطمانات وبين طبقات الزيتون حطي الليمون المتقطع.
7- صبي عليه خليط المية والخل ، واقفلي البرطمانات كويس.
8- احفظيه لمدة اسبوعين لحد ما يتخلل.
13- مخلل الطماطم:
المكونات:
1 كوباية طماطم صغيرة (شيري).
1 كوباية خل ابيض.
1 معلقة كبيرة ملح.
1 معلقة كبيرة سكر.
1 معلقة صغيرة من اكليل الجبل المجفف (الروزماري).
1 معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
½ معلقة صغيرة فلفل اسود حب.
2 فص ثوم مهروس.
طريقة التحضير:
1- اغسلي الطماطم كويس ، واعملي فيها من فوق ثقوب بالسكينة.
2- في حلة على النار حطي كوباية مية مع الخل والملح والسكر وسيبيهم لحد ما المية تغلي.
3- في برطمان حطي اكليل الجبل, الثوم, الفلفل الاسود الحب, وقشر الليمون ، وحطي الطماطم وصبي عليها خليط المية والخل وهو سخن ، اقفلي البرطمان وسيبيه لما يبرد تماما ، واحفظيه في التلاجة ، وممكن تقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين.
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