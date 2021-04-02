طريقة عمل انواع مختلفة من المخلل

المخلل من الحاجات اللي كلنا بنحبها تقريبا تكون موجودة على السفرة ، لانه يعتبر من فواتح الشهية اللذيذة جدا ، ومع دخول رمضان كمان بنحب وجود المخلل اكتر جنب الاكل ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة عمل المخلل لاكتر من نوع خضار وفي نفس الوقت سريع تقدري تاكلي منه خلال ايام.

طريقة عمل المخلل:

1- مخلل الجزر والفجل:

المكونات:

½ كوباية خل ابيض.

¼ كوباية سكر ابيض.

جزرة متقطعة صوابع رفيعة.

فجلة متقطعة صوابع رفيعة.

2 معلقة كبيرة كزبرة طازة.

قرن فلفل حار مفروم.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار ضيفي الخل مع السكر على نار هادية لحد ما السكر يدوب.

2- سيبي الخليط لحد ما يبرد.

3- حطي الجزر والفجل في برطمان ، وضيفي لهم الكزبرة والفلفل الحار.

4- صبي خليط الخل فوق الجزر والفجل ، اقفليه وحطيه في التلاجة لمدة 4 ساعات او ليلة كاملة.

2- مخلل القرنبيط والجزر:

المكونات:

قرنبيط.

ثوم سليم.

فلفل احمر واخضر حار.

شبت.

مية مغلية.

زيت زيتون.

سكر.

جزر.

ملح ليمون.

طريقة التحضير:

1- في برطمان حطي الجزر, الثوم, القرنبيط ، رصيهم كويس.

2- دوبي السكر وملح الليمون والملح في المية المغلية ، وبعدين صبيها في البرطمان.

3- ضيفي شوية من زيت الزيتون والشبت في البرطمان ، وبعدين اقفليه لمدة 3 ايام لحد ما المخلل يستوي.

3- مخلل الجزر مع الكزبرة:

المكونات:

كيلو جزر متقطع مكعبات او صوابع.

¼ كوباية زيت زيتون.

1 كوب خل ابيض.

1 معلقة صغيرة كزبرة حب.

¼ معلقة صغيرة كمون حب.

5 كوبايات مية.

2 فص ثوم مهروس.

5 معالق كبيرة ملح خشن.

طريقة التحضير:

1- حطي الجزر المتقطع في برطمان.

2- في حلة اخلطي الكزبرة, الثوم, المية, الكمون, الملح ، وحطيهم على نار متوسطة لحد ما الخليط يغلي.

3- صبي الخليط على الجزر في البرطمان ، وبعدين ضيفي له الخل وسيبيه يبرد تماما.

4- بعدها ضيفي زيت الزيتون ، واقفليه كويس.

5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة شهر لحد ما يستوي.

4- مخلل الجزر:

المكونات:

40 جرام جزر بحجم صغير.

50 جرام سكر ابيض.

20 جرام من كل من الشبت ، الفلفل الحار ، الملح ، حبوب الفلفل.

4 اوراق من ورق اللورى.

4 فصوص ثوم.

20 مل عصير ليمون.

20 مل زيت زيتون.

50 مل خل ابيض.

طريقة التحضير:

1- حطي كل المكونات مع بعض في برطمان واقفليه كويس.

2- حطي البرطمان في التلاجة لمدة كام يوم ، لحد ما يستوي.

5- مخلل الخيار:

المكونات:

1 كوب خل ابيض.

5 كوبايات مية مغلية.

5 فصوص ثوم.

5 معالق كبيرة ملح خشن.

كيلو خيار بحجم صغير.

قرن فلفل اخضر متقطع شرايح.

طريقة التحضير:

1- باستخدام السكينة اعملي شقوق في الخيار.

2- رصي الخيار في برطمان ، وضيفي له الفلفل والثوم.

3- في طبق كبير حطي المية المغلية وضيفي لها الخل والملح وقلبيهم لحد ما يدوبوا.

4- صبي خليط المية والخل على برطمان الخيار ، واقفليه كويس.

5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة اسبوعين لتلات اسابيع ، لحد ما يستوي.

6- مخلل اللفت الاحمر:

المكونات:

خمس حبات كبيرة لفت متقطع صوابع رفيعة.

2 معلقة كبيرة ملح ناعم.

حبة بنجر كبيرة متقطعة شرايح.

5 كوبايات مية.

5 معالق كبيرة ملح خشن.

1 كوب خل ابيض.

طريقة التحضير:

1- حطي اللفت على مصفاه بلاستيك ورشي عليه الملح الناعم وقلبيهم مع بعض ، وسيبيه كام ساعة لحد ما اللفت يتخلص من السوائل.

2- هاتي برطمان مناسب حطي فيه اللفت والبنجر.

3- في حلة على نار متوسطة حطي المية والملح لحد ما يغلي والملح يدوب ، ضيفي الخل للمية.

4- صبي خليط المية والخل على اللفت ، وسيبيه لحد ما يبرد تماما ، وبعدين اقفليه كويس.

5- احفظي البرطمان في مكان بارد وجاف لمدة اسبوعين لتلات اسابيع لحد ما اللفت يستوي.

7- مخلل الفجل الاحمر:

المكونات:

400 جرام فجل.

20 جرام فلفل حار.

400 مل مية.

10 جرام كمون حب.

50 مل خل ابيض.

4 اوراق من ورق اللورى.

4 فصوص ثوم كاملة.

20 جرام ملح.

50 مل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

1- قطعي الفجل وحطيه في برطمان مع باقي المكونات.

2- اقفلي البرطمان كويس ، واحفظيه في التلاجة كام يوم لحد ما يتخلل.

8- مخلل الليمون:

المكونات:

10 حبات ليمون.

عصير 10 ليمونات.

1/8 كوب ملح.

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

3 معالق كبيرة من كل من حبة البركة ، الكمون ، العصفر.

طريقة التحضير:

1- اخلطي كل البهارات مع الملح.

2- اغسلي الليمون ونشفيه كويس ، واعملي علامة X بالسكينة على كل ليمونة.

3- رصي الليمون في البرطمان ، بحيث تكون طبقة من الليمون وطبقة من خليط الملح مع البهارات وبعدين طبقة تانية من الليمون مع الضغط لحد ما تخلص كمية الليمون وتنهي اخر طبقة بخليط الملح والبهارات.

4- ضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون ، واقفلي البرطمان كويس.

5- احفظيه لمدة من 3 – 4 اسابيع مع عدم فتحه قبل المدة المحددة.

9- مخلل البصل:

المكونات:

2 كيلو من البصل الصغير.

3 كوبايات متوسطة الحجم ملح ناعم.

5 كوبايات خل ابيض.

1 معلقة كبيرة ملح خشن.

1 معلقة كبيرة سكر.

1 معلقة كبيرة قرنفل.

2 معلقة صغيرة توابل مشكلة من اختيارك.

2 معلقة صغيرة فلفل اسود.

1 معلقة صغيرة فلفل احمر حار (شطة).

1 معلقة صغيرة جنزبيل بودر.

طريقة التحضير:

1- هاتي طبق كبير وعميق حطي فيه البصل بقشرة والملح وقلبيهم مع بعض ، وحطي كمية من المية بحيث تغطي البصل.

2- غطي الطبق وسيبيه لمدة يومين مع التقليب من وقت للتاني.

3- بعدها صفي البصل من المية والملح وشيلي القشر بتاعه ، مع ترك نهاية البصل متماسكة.

4- حطي البصل في طبق كبير وضيفي عليه مية مغلية ، سيبيه لمدة 5 دقايق وبعدين صفية ، كرري الخطوة دي مرتين ، وبعدها انقلي البصل في برطمان التخليل.

5- اخلطي باقي المكونات مع بعض واغليها على نار هادية لمدة 15 دقيقة.

6- بعدها صبي الخليط على البصل لحد ما يتغطى تماما ، وبعدين غطيه واحفظيه في مكان بارد وضلمة لمدة اسبوعين على الاقل.

10- مخلل الفلفل الحار:

المكونات:

كمية من الزيت النباتي.

ورق لورى.

فص ثوم.

فلفل حار.

ملح.

طريقة التحضير:

1- اغسلي الفلفل وقطعيه شرايح ، وحطيه في برطمان.

2- ضيفي له الثوم, وورق اللورى ، واملي البرطمان بالزيت النباتي ، واقفليه كويس.

3- احفظي البرطمان في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ايام مع تحريكه ، وبعدين يتحفظ في التلاجة لوقت الاستخدام.

11- مخلل الزيتون الاخضر:

المكونات:

4 كيلو زيتون اخضر.

1 1/3 كوب من عصير الليمون مع الاحتفاظ بالقشر بعد العصر.

10 حبات ليمون.

1 1/3 كوب من زيت الزيتون.

8 كوبايات مية.

2/3 كوباية ملح خشن.

200 جرام فلفل اخضر حار.

طريقة التحضير:

1- اغسلي الزيتون كويس ، وبالسكينة اعملي شق كبير فيه ، وبعدين حطي عليه مية باردة وسيبيه 4 ساعات.

2- صفي الزيتون من المية ، وبعدين انقعيه في مية تاني لمدة 4 ساعات كمان.

3- اغلي كوبايتين مية ، وضيفي لهم الملح وقلبيه لحد ما يدوب ، وبعدين ضيفي باقي كمية المية.

4- سيبي الخليط على جنب يبرد.

5- قطعي الليمون قطع متوسطة الحجم ، وقطعي الفلفل الحار.

6- في طبق كبير حطي الزيتون وضيفي له الليمون, وزيت الزيتون, الفلفل الحار, عصير الليمون ، واخلطيهم مع بعض كويس.

7- وزعي الخليط على البرطمانات واضغطي على الزيتون كويس باستخدام قعر كوباية ، وبعدين غطي وش البرطمان بقشر الليمون واقفليه كويس.

12- مخلل الزيتون الاسود:

المكونات:

3 كيلو زيتون اسود.

1 كوب خل ابيض.

كيلو ملح خشن.

3 لتر مية.

ليمون متقطع ( لكل برطمان متوسط الحجم ليمونة متقطعة).

طريقة التحضير:

1- اغسلي الزيتون كويس ، وبالسكينة اعملي شق كبير فيه.

2- في طبق كبير حطي المية والملح ، وحطي عليهم الزيتون وسيبيه منقوع.

3- غيري المية المالحة كل يوم لمدة 10 ايام ورا بعض.

4- دوقي الزيتون في اليوم العاشر لو لقيتي المرارة راحت كده الزيتون جاهز للتخليل ، لو لسه يبقى سيبيه شوية كمان.

5- في حلة على النار سخني 3 لتر مية ، وضيفي لهم كوباية ملح وكوباية خل ، وسيبي المية لحد ما تغلي.

6- حطي الزيتون في البرطمانات وبين طبقات الزيتون حطي الليمون المتقطع.

7- صبي عليه خليط المية والخل ، واقفلي البرطمانات كويس.

8- احفظيه لمدة اسبوعين لحد ما يتخلل.

13- مخلل الطماطم:

المكونات:

1 كوباية طماطم صغيرة (شيري).

1 كوباية خل ابيض.

1 معلقة كبيرة ملح.

1 معلقة كبيرة سكر.

1 معلقة صغيرة من اكليل الجبل المجفف (الروزماري).

1 معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.

½ معلقة صغيرة فلفل اسود حب.

2 فص ثوم مهروس.

طريقة التحضير:

1- اغسلي الطماطم كويس ، واعملي فيها من فوق ثقوب بالسكينة.

2- في حلة على النار حطي كوباية مية مع الخل والملح والسكر وسيبيهم لحد ما المية تغلي.

3- في برطمان حطي اكليل الجبل, الثوم, الفلفل الاسود الحب, وقشر الليمون ، وحطي الطماطم وصبي عليها خليط المية والخل وهو سخن ، اقفلي البرطمان وسيبيه لما يبرد تماما ، واحفظيه في التلاجة ، وممكن تقعد معاكي في التلاجة لحد اسبوعين.

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